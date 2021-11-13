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台印合作破獲境外機房 逮47名陸籍詐欺犯

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局與印尼警方合作，12日在印尼雅加達地區破獲大陸人設立的境外機房，逮捕47名陸籍、2名越南籍嫌犯，查扣電腦、筆電、手機665支、教戰手冊等證物。

刑事局表示，根據大數據分析國內投資詐騙態樣，近期發現有連結印尼的事證，刑事局國際刑警科駐外聯絡官追查，與印尼警方共組專案小組積極偵辦，專案小組勘察蒐證，12日行動，搜索雅加達市區4處詐欺機房，拘捕2名集團主嫌，目前計逮捕49人，其中有陸籍47人、越南籍2人。

警方發現，這處機房是以台灣及陸方等兩岸人民實施詐騙，嫌犯以亂槍打鳥方式，向不特定網友主動認識或邀約入群，建立聯繫後以投資可保證穩贏不輸等話術，吸引對方到博弈網站賭博，當被害人贏取賭金，就以各種理由拒絕出金或封鎖客戶。

機房內發現有涉案的台灣某銀行帳戶，初步清查165資料庫，發現有4名被害人，實施詐騙期間為今年8到10月份，犯罪手法另有貸款詐欺、虛擬貨幣詐欺等，研判詐欺集團旗下尚有多處機房，且手法多元，目前依對帳單估計，該集團詐騙金額單月達200萬元，今年8到10月間不法金額就有600萬元以上，目前警方正擴大偵辦。

刑事局說，近年來國內投資詐騙案件層出不窮，機房大部分藏身境外，刑事局透過駐外聯絡官與境外執法單位強力合作。其中台灣與印尼警方今年也曾合作破獲白木屋公司遭詐欺案等。刑事局將持續與大陸及各國警政單位密切聯繫合作、打擊詐欺犯罪。

刑事局與印尼警方合作破獲詐騙機房，逮捕47名大陸籍詐騙嫌犯。記者廖炳棋／/翻攝
刑事局與印尼警方合作破獲詐騙機房，逮捕47名大陸籍詐騙嫌犯。記者廖炳棋／/翻攝
刑事局與印尼警方合作破獲詐騙機房，逮捕47名大陸籍詐騙嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與印尼警方合作破獲詐騙機房，逮捕47名大陸籍詐騙嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與印尼警方合作破獲詐騙機房，逮捕47名大陸籍詐騙嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與印尼警方合作破獲詐騙機房，逮捕47名大陸籍詐騙嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

詐欺 詐騙

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