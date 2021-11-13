2男租屋當栽種場 高雄警查獲百多株大麻活株

綽號「阿賓」的許姓男子涉嫌在桃園、高雄栽種大麻，經過高雄警方長期蒐證調查，前天晚上在南北兩地共計查獲122株大麻，約價值上百萬元，並逮捕許男還有共犯馬姓男子，警詢後依毒品危害防制條例送辦。

高雄市警局三民二分局日前接獲線報，指稱綽號「阿賓」的人涉嫌種植大麻，警方隨即組成專案小組展開查緝，經月餘跟監埋伏，查到阿賓的真實身分為許男（37歲），在確實掌握他的相關不法事證後，隨即報請高雄地檢署檢察官杜研慧指揮偵辦。

經專案小組長期蒐證調查，警方眼見時機成熟，立即備卷聲請搜索票，在前天晚上10點多時，前往高雄市新興區查獲許男到案，另在現場查扣49株大麻活株、乾燥大麻1盆及栽種及製造大麻的器具等贓證物。