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2男租屋當栽種場 高雄警查獲百多株大麻活株

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

綽號「阿賓」的許姓男子涉嫌在桃園、高雄栽種大麻，經過高雄警方長期蒐證調查，前天晚上在南北兩地共計查獲122株大麻，約價值上百萬元，並逮捕許男還有共犯馬姓男子，警詢後依毒品危害防制條例送辦。

高雄市警局三民二分局日前接獲線報，指稱綽號「阿賓」的人涉嫌種植大麻，警方隨即組成專案小組展開查緝，經月餘跟監埋伏，查到阿賓的真實身分為許男（37歲），在確實掌握他的相關不法事證後，隨即報請高雄地檢署檢察官杜研慧指揮偵辦。

經專案小組長期蒐證調查，警方眼見時機成熟，立即備卷聲請搜索票，在前天晚上10點多時，前往高雄市新興區查獲許男到案，另在現場查扣49株大麻活株、乾燥大麻1盆及栽種及製造大麻的器具等贓證物。

警方再深入追查，許男坦承栽種及製造大麻，並查出許在桃園地區也有大麻栽種場，便帶著許男前往桃園八德區某大樓執行搜索，當場查獲共犯馬男（41歲），並查扣75株、乾燥大麻1袋及栽種器具等贓證物。警詢後全案依毒品危害防制條例送辦。

警方查獲大麻栽種場。記者邱奕能／翻攝
警方查獲大麻栽種場。記者邱奕能／翻攝
警方查獲大麻栽種場。記者邱奕能／翻攝
警方查獲大麻栽種場。記者邱奕能／翻攝
三民二分局偵查隊長黃國書。記者邱奕能／翻攝
三民二分局偵查隊長黃國書。記者邱奕能／翻攝

大麻 桃園 毒品

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