聽新聞
test
0:00 / 0:00
2男租屋當栽種場 高雄警查獲百多株大麻活株
綽號「阿賓」的許姓男子涉嫌在桃園、高雄栽種大麻，經過高雄警方長期蒐證調查，前天晚上在南北兩地共計查獲122株大麻，約價值上百萬元，並逮捕許男還有共犯馬姓男子，警詢後依毒品危害防制條例送辦。
高雄市警局三民二分局日前接獲線報，指稱綽號「阿賓」的人涉嫌種植大麻，警方隨即組成專案小組展開查緝，經月餘跟監埋伏，查到阿賓的真實身分為許男（37歲），在確實掌握他的相關不法事證後，隨即報請高雄地檢署檢察官杜研慧指揮偵辦。
經專案小組長期蒐證調查，警方眼見時機成熟，立即備卷聲請搜索票，在前天晚上10點多時，前往高雄市新興區查獲許男到案，另在現場查扣49株大麻活株、乾燥大麻1盆及栽種及製造大麻的器具等贓證物。
警方再深入追查，許男坦承栽種及製造大麻，並查出許在桃園地區也有大麻栽種場，便帶著許男前往桃園八德區某大樓執行搜索，當場查獲共犯馬男（41歲），並查扣75株、乾燥大麻1袋及栽種器具等贓證物。警詢後全案依毒品危害防制條例送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言