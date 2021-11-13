防鬥毆再現 台北市警力周末強力臨檢夜店、KTV
台北市大安區一家大型夜店復業，由於近日台中才發生富二代毆人重傷；北市信義區夜店幫派群毆等案件，大安警分局今天凌晨動員加強臨檢，展現打擊犯罪之決心。
警方指出，中央有條件開放娛樂場所復業，東區商圈的知名大型夜店於，昨天22時30分正式恢復營業，轄區大安分局為加強治安維護，凌晨執行擴大臨檢，針對該夜店加強臨檢。
警方說，分局所屬警力前往知名大型夜店及KTV執行臨檢，逐一清查消費者及工作人員身分，不容許有酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情事發生。並要求業者提高警覺，發現客人有滋事徵兆，立即通報警方到場及時消弭衝突。
警方說，大安區位居台北市交通樞紐，轄內多處商圈，人流及車流量相當繁雜，警方配合中央階段性開放娛樂場所復業，將持續針對易滋事處所加強臨檢，持續協助稽查業者「實名制」執行情形。
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