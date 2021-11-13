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朝女車轟4槍稱無殺人犯意 竟辯有30發子彈未射擊

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

從事物流業的鄭姓送貨員，去年自行改造槍彈後，欲前往公墓試射槍彈，駕車途中自認前方劉姓女駕駛故意擋車，持槍朝劉女車左側車身連開4槍，好在子彈卡在車門，未擊中劉女，一審依殺人未遂、違反槍砲等罪將他判刑10年，他不服上訴，辯稱無殺人犯意，二審認開1槍已讓人心驚膽跳，何須開4槍，但考量他已與被害人達成和解，遂撤銷一審判決，改判刑9年。可上訴。

二審開庭時，鄭男（20歲）辯稱「我跟劉女只是單純行車糾紛，也不認識她，不會因為行車糾紛就對她有殺人意圖與想殺害她的動機，在當時的情況，我有兩把槍、30發子彈，如果真的想要傷害她或殺她是很容易的，但當下我並沒有這麼做，我沒有殺人犯意，請從輕量刑」。

合議庭以一般常情，鄭男持槍朝劉女所駕車開槍射擊1發子彈，已足讓人心驚膽跳，又何須對劉女車前後開4槍，鄭開槍射擊第1或第2發子彈，已足達威嚇示警之效時。足證鄭當時在車內駕駛座上，持槍朝劉女小客車開槍射擊4發子彈，應非僅是單純欲嚇嚇對方而已。鄭男辯稱不會因為行車糾紛就有殺人意圖與動機，不足採信。

判決書指出，鄭男去年5、6月間，前往中市華山玩具西屯店，先後購入玩具手槍3枝後，在住處改造陸具有殺傷力槍枝2枝，另1枝玩具手槍，因改造槍管時致槍管損壞，並製造子彈91顆。

去年10月15日晚間，鄭攜帶改造槍彈駕車外出，欲前往中市烏日區九號公墓射試槍彈，行經烏日區中山路3段與高鐵東路交岔路口時，因認劉女所駕自小客車在其前方故意擋車，因而心生不滿。

鄭在交岔路口，打開他所駕駛自用小客車副駕座車窗，右手持槍並以左手拉滑套將子彈上膛後，朝劉女所駕車左側車身先後擊發4發，幸子彈貫穿車身後（其中1顆彈頭卡在左前葉子板，1顆彈頭卡在車門夾層，1顆彈殼掉落現場地面、2顆彈殼掉落車上），並未擊中劉女，劉女始倖免於難，惟已造成劉女小客車左前葉子板及左前車門破洞、板金損壞。

經劉女發現遭人持槍射擊，立即報警處理，警方於10月16日凌晨，前往鄭男住處地下2樓停車場，查獲欲駕車逃逸的鄭男，查扣改造槍彈等。

台中高分院法官審酌，鄭男僅因認劉女駕車故意擋車，心生不滿，即持槍朝劉女所駕駛自小客車左前葉子板及駕駛座車門先後射擊4槍，輕忽他人生命，雖未擊中劉女身體，但已造成被害人內心極大恐懼，犯後仍一再否認犯行，但於二審審理時，已與被害人達成和解，並已賠償完畢，遂改判刑9年。

鄭姓送貨員去年自行改造槍彈後，前往公墓試射槍彈，途中認前方劉姓女駕駛故意擋車，持槍朝劉女車左側車身連開4槍，二審依殺人未遂等罪將他判刑9年。可上訴。圖／本報資料照
鄭姓送貨員去年自行改造槍彈後，前往公墓試射槍彈，途中認前方劉姓女駕駛故意擋車，持槍朝劉女車左側車身連開4槍，二審依殺人未遂等罪將他判刑9年。可上訴。圖／本報資料照

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