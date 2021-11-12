影／疑地下匯兌爆黑吃黑當街搶千萬元 警漏夜查緝逮3嫌

新北市中和區昨晚發生街頭強盜案，警方漏夜追緝在台北市北投山區尋獲搶匪棄置的犯案車輛，並在蘆洲及土城區查獲3名涉案嫌犯，並追回部分贓款。據了解，這起搶案疑似地下匯兌及詐欺犯罪團內部爆發設局行搶的黑吃黑案件，尚有3名共犯在逃，警方仍在全力追緝中。

42歲蔡姓男子昨天晚上前往中和區中原二街找友人，疑似要收取共同投資的費用，離開時帶著千萬現金準備駕車離去時，突然一名男子開車靠近，車一下來4名男子二話不說直接朝蔡噴灑辣椒水，接著拳打腳踢將蔡男隨身攜帶一袋裝有大批現金的行李袋搶走，過程全被附近民眾拍下並上傳網路「爆料公社」。

警方獲報迅速趕抵，並封鎖現場展開調查，據了解，蔡男一開始聲稱不認識搶匪，而帶著千萬現金是要投資直播平台，之後又改口說是做地下匯兌，說詞反覆讓警方更加質疑幕後案情不單純。

警方追查，搶匪疑事先準確知悉蔡男會在該時段出現在中和，查出蔡男跟4名搶匪早有認識，蔡男昨晚陸續跟幾名投資客收取現金後，疑似要換成數位貨幣U幣，進行地下匯兌，昨晚到中和區中原二街某社區再次收完現金，準備離開時才遭人埋伏行搶。

原來遭搶的一千多萬元現金因來源不明，蔡男於警詢時才會無法清楚交待被搶金額及來源。警方漏夜查緝，分別在北市北投找到遭搶匪棄置的作案用汽車，隨後又在土城及蘆洲區逮捕涉案的葉姓（26歲）、莊姓（27歲）及汪姓（23歲）男子3人到案，並追回40萬元贓款。

據了解，葉嫌3人初步坦承是計畫性行搶，從昨天下午就一路尾隨蔡男，昨晚見蔡男將車停在路旁停車格，先將蔡男汽車的左後輪刺破，趁蔡男查看車輪時，葉嫌等人涉嫌動手搶走蔡男後背包內的一千多萬元現金。