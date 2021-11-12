影／被害金額上億 台中市刑大破獲靈骨塔詐欺案

台中市刑大偵一隊昨日在西屯區破獲以竹聯幫陳姓犯嫌為首的詐欺集團，以投資買賣靈骨塔、生前契約等為由，聲稱可低價買、高價賣，話術洗腦被害人可透過價差賺取獲利，吸引他們投資，等被害人匯款大量金額購買，也收到所有權狀後，犯嫌便消失的無影無蹤，一直未有後續交易轉賣情事，民眾才驚覺受騙而報警，警方目前已查獲21名犯嫌，查扣不法所得房產6筆、土地6筆、保時捷等名車共15輛及金融帳戶等證物，初估不法所得高達新台幣4千萬。

據了解，犯嫌事先用約1萬5千元不等價格收購靈骨塔位，再以36萬元不等價位，向被害人販售包含牌位、骨灰罈等套裝組合，並運用話術誆騙被害人，表示現在市場行情好，可以每組以約100萬價格賣出，吸引被害人多加投資，導致有人因此匯款了1至2千萬元，經警方清查，目前被害人以高達45人，被害人遭詐騙的總金額高達上億，目前全案仍持續偵查中。