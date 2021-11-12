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影／毒男車上藏毒不想被抓！從士林逃到蘆洲仍遭逮

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

陳姓駕駛日前一見巡邏的警員便加速離開，警員察覺有異上前攔查，陳竟重踩油門逃逸，從台北市士林區開上重陽橋，最後在蘆洲區遭警方逮捕，車上遭查獲0.29公克安非他命、海洛因。警方詢後將他依毒品、公共危險罪嫌送辦。

士林分局社子派出所警員警應傑、全吳吉誠、吳嘉偉、李明景、王明陽，本月5日早上冒險逮人。

派出所警員在士林區延平北路5段1巷欲攔查陳男，見他加速逃逸，便一路尾隨上重陽橋，經過三重區、蘆洲區，最後抓緊時機，在一處巷內衝上前將陳硬拉下車。

過程中，陳沿路闖紅燈、逆向，遭攔截後，車上遭查獲海洛因、安非他命0.29公克、吸食器。陳坦承是他所有，詢後被依公共危險及毒品罪嫌送辦。

警方呼籲，將持續嚴打黑道幫派、毒品、槍械、詐欺、賭博等危害治安行為。

士林分局社子派出所警員警應傑、全吳吉誠、吳嘉偉、李明景、王明陽，本月5日早上冒險逮人。記者蔡翼謙／翻攝
士林分局社子派出所警員警應傑、全吳吉誠、吳嘉偉、李明景、王明陽，本月5日早上冒險逮人。記者蔡翼謙／翻攝
士林分局社子派出所警員（依序左至右）警應傑、全吳吉誠、吳嘉偉、李明景、王明陽本月5日早上冒險逮人。記者蔡翼謙／翻攝
士林分局社子派出所警員（依序左至右）警應傑、全吳吉誠、吳嘉偉、李明景、王明陽本月5日早上冒險逮人。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 賭博 幫派

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