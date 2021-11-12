棉被當牆遮大麻植栽 高雄警查獲泰國移工涉槍毒

高雄市警方執行安居專案，據報1名泰國籍男子經常晝伏夜出，形跡可疑，警方發覺他常與朋友窩在大寮區1棟透天樓房，且樓頂上始終披曬著多床棉被，相當可疑；警方查出這名泰籍男子是逃逸移工，員警上樓掀開棉被，竟發現多株大麻植栽，才知道原來他與3名同鄉涉嫌種大麻，棉被只是用來當牆，掩人耳目。

據了解，46歲的泰籍移工鍾克（音譯）來台工作半年後，脫離原公司成為逃逸移工，他經常半夜出入高雄市小港區高松路某大樓，令居民相當困擾；警方訪查得悉，他常半夜騎電動機車到至大寮區1棟透天樓房找人，警方跟監多月，發覺這棟透天樓房頂樓總是掛著許多棉被，而且另有多名泰籍男子出入，當查出鍾克是逃逸移工，可能涉毒，11月10日清晨，小港、林園2警分局才聯手查捕。

警方在屋內查獲改造槍械，並搜出多包安非他命、400多公克乾燥大麻花，上樓頂搜查，一掀開棉被，竟發現滿是大麻植栽，共22株活株， 立即逮捕鍾克與同在屋內的另3名泰籍男子。