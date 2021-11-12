影／燒烤店老闆兼職詐團收水 警衝破匪窟查獲5把槍

台北市警大同分局獲報退休的胡姓婦女遭詐騙20萬，調監視器追查與胡婦面交的王姓車手行跡，往南追到桃園大溪一處鐵皮屋工廠，發現該處是王等10名車手聚集點，日前持搜索票衝破匪窟，在一輛車內發現5把槍支，王坦承是他所有，警方查獲鍾姓燒烤店老闆充當第一層收水，將追查上游。

63歲胡婦本月3日晚上11點報警，稱她遭詐騙集團騙20萬，對方謊稱是165專線警察，謊稱她的帳戶遭人冒用身分申辦手機門號，必須面交金融卡及密碼；雙方約在一處地點面交，之後她發現帳戶內20萬被領光。

警方調閱監視器追查20歲王姓車手行跡，發現他取得提款卡後搭計程車到附近一處路口，下車跑了2公里，再搭上另一輛計程車，要司機一路開往桃園。

警方追查，王姓車手先進入桃園一間燒烤店，不久後出門到附近各家超商，陸續將胡婦的20萬全部盜領；王姓車手與燒烤店老闆關係慎密，其也多次出入桃園大溪一間鐵皮屋工廠。

警方本月9日持搜索票前往工廠，赫見該處是王等10名車手共組的宿舍，內部環境髒亂，衣服亂丟，當場逮捕10人及鍾姓燒烤店老闆，並在一旁停車場其中一部車內查獲散彈槍1把、改造空氣手槍4把，王坦承是他所有。