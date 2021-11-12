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高雄小情侶疑吸毒暴斃 檢警拘捕毒品批發據點逮金主

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方查緝槍、毒，11月9日凌晨在民宅屋頂，查獲涉毒男子，經居民錄影貼上臉社群網站； 警方發覺此處是販毒集團毒品批發據點，高雄市多名毒販的貨源都來自此地，幕後金主疑是23歲的夏姓男子。夏到案後保持緘默，已由高雄地檢署聲押獲准。

高雄市警局表示，疫情逐漸解封，八大行業陸續恢復營業，11月1日至10日執行「同步肅槍及緝毒專案行動」掃蕩槍毒，10天查獲槍砲案9件10人，查扣10枝霰彈槍、改造手槍及模擬槍，另查獲毒品案138件，逮捕164人，查扣各級毒品5公斤多，以及近5000包毒品咖啡包。

其中，檢警追查鼓山區汽車旅館1對小情侶暴斃案，疑與毒品有關，11月9日凌晨，在高雄市左營區重清路，破獲販毒集團批發據點，搜出近3900多包毒品咖啡包及原料，在屋頂逮捕陳姓（24歲）、胡姓（23歲）2男子後，陸續再拘捕此處據點現場負責人陳姓男子（23歲）、涉嫌批購毒品的何姓男子（23歲）等人後，再追出此處據點的幕後金主，疑是同23歲的夏姓男子。

夏獲悉警方破獲據點便即逃竄他去，當天警方追查他的下落，追到高雄市鼓山區某汽車旅館，拘捕他到案。但夏對警、檢察問案情，保持緘默，檢察官對夏姓男子，以及據點負責人陳姓男子、涉嫌購毒的何姓男子等3人，聲請羈押獲准。

高雄市警局10天執行肅槍緝毒專案，查獲大批槍、毒。記者林保光／攝影
高雄市警局10天執行肅槍緝毒專案，查獲大批槍、毒。記者林保光／攝影
高雄警方11月9日在左營區鐵皮屋上，逮捕涉案男子。記者林保光／翻攝
高雄警方11月9日在左營區鐵皮屋上，逮捕涉案男子。記者林保光／翻攝
高雄市警局10天執行肅槍緝毒專案，查獲大批槍、毒。記者林保光／攝影
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毒品 高雄市 汽車旅館

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