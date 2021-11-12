影／超跑惡少逞凶 台中市警局長凌晨督軍臨檢掃暴力

瑪莎拉蒂超跑三惡煞逞凶，引發社會關注，台中市警局、市刑大與轄區15個分局，從昨晚開始，展開「全面掃除暴力」專案，初步規劃一周，重點在掃除暴力、毒品、槍支，台中市警局長蔡昌柏在今天凌晨零時許，也前往北屯區臨檢點的KTV超級巨星視察，了解現場查緝狀況，蔡也重申，未來視治安狀況，不排除延長勤務，以確保台中市治安平穩。

台中市警局長蔡蒼柏說，今天臨檢處所、時段都經過特別挑選，包括KTV、酒店等，也有封閉式的道路臨檢，此次擴大臨檢初步規劃一周，未來視查緝、治安狀況，不排除延長，主要重點在掃毒、除暴、掃黑與違法槍支，以淨化台中市治安。

台中市刑大表示，為壓制不法氣焰，防範街頭暴力事件再次發生，市警局長蔡蒼柏指示，從11日起規劃每日執行「全面掃除暴力專案」，實施密集性臨檢掃蕩作為，期徹底肅清暴力亂源，安定台中市治安狀況。

警方表示，「全面掃除暴力專案」就是動員全體警察力量，運用雷霆手段，掃除安定城市治安的亂源，讓民眾安心，除針對重點置於轄內KTV、酒店、夜店、PUB、卡拉OK，以及黑道幫派圍事等不法份子的藏身處所等，有危害治安的場所實施密集性擴大臨、路檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生的衝突事件。