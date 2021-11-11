懷疑詐賭烙人追砍賭友 雙方調解再爆衝突砍人

台北市一名高姓男子今年1月遭陳姓男子聯絡3友人持刀追砍。10月間雙方相約台北市萬華區行政中心調解，未料2人一見面又爆口角，高男回到機車處，拿藍波刀揮砍陳男，騎車逃逸，所幸陳男送醫後無生命危險。台北地檢署今偵結，依傷害等罪嫌起訴陳男等4人，至於高男傷害部分則另案偵辦中。

據了解，28歲的高姓男子曾涉傷害、妨害自由等案，平時自稱地方角頭「崛江町」成員。今年1月間，高男與陳男（41歲）打麻將，陳男懷疑對方詐賭，起了爭執。1月28日深夜，雙方又在路上巧遇，陳姓男子找來3名友人，持刀、斧追砍高男，高手腳都被砍傷，送醫治療，警方火速查獲砍人3嫌，但無論是高男還是陳等3人，皆不願說明衝突原因。

事後，高男控告陳男涉犯殺人未遂，雙方原定10月19日下午3時前往台北市萬華區行政中心進行調解，未料雙方一見面就爭吵，高男認為陳男調解沒誠意，講話又很嗆，一氣之下從機車車廂內拿出一把藍波刀，當街追砍陳男，陳頭、手中數刀，被送至台大醫院治療，無生命危險，高男則騎機車逃離現場。