8打1強押上車 警攔查驚見後座男遭蒙眼綁手

台北中山區今年9月發生擄人事件，吳姓男子等8人，疑似不滿游姓男子動手打小弟，竟在摩鐵前噴辣椒水、開空氣槍恫嚇，強行把游男押上車，綁到南港區公墓毒打，期間還用毛巾蒙眼、膠帶綁手，幸好在驚魂3小時後，南港警方攔查車輛，游男獲救送醫。士林地檢署偵結，依攜帶凶器妨害秩序罪起訴8人。

起訴指出，今年9月15日凌晨4時許，吳、黃男分別開著2車共8人前往北市中山區植福路一家摩鐵附近，徘徊等候游姓男子，游男開車到場，8人竟分別持辣椒槍、把風、開車子防逃跑，曾男涉嫌下車持空氣槍，朝游的車窗擊方鋼珠彈恫嚇。

廖、許等人涉嫌把游男強押上車，在車上拿毛巾套著眼睛，用膠帶纏住遮住雙眼的毛巾，也纏繞雙手，開車把人載往南港區某公墓痛打一頓，造成雙手受傷，腳部挫傷流血等傷害。

9月15上午7時許，犯嫌在山區迷路，遭到南港舊莊所員警發現車輛形跡詭異，且依照車牌查詢車主沒有駕照，因此上前攔查。警方發現，1車4人都不是車主，也驚見後座游男遭蒙眼、綑綁雙手，立即命令3名犯嫌下車就範，查獲西瓜刀5把、短刀1把、鐵條2根、膠帶1捆和毛巾1條。

被害人游姓男子，慘遭報復押上車毆打約3小時，經警察攔查獲救，嚇得不敢講話，不願說為何被強押上車，警方替他鬆綁後，搭上救護車送醫救治，自己受傷也不願意提告。

3名犯嫌分別為廖、吳、許男子，在案發第一時間謊稱只是負責開車，車上就有人被綁住，不知道發生什麼事，負責載往公墓丟包，後續前往南港偵查隊才坦承，因為游男日前打了小弟，才會尋仇痛毆再丟包。