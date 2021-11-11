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白狼保鑣騙錢、打老翁 還追進急診室恐嚇不得報警

聯合報 / 記者王怡蓁／台北即時報導

中華統一促進黨總裁張安樂（白狼）的貼身保鑣、「中華安樂之友會」會長及竹聯幫地堂份子王啟鑌，去年涉嫌在酒吧傷人、打老人，還追進醫院急診室，要對方不准報警，檢警還查出，他拿假鈔騙民眾兌換人民幣110萬元等。台北地檢署今依詐欺、傷害等罪將王啟鑌、小弟王睿楷起訴。

曾以《兄弟你說》音樂MV在Youtube上點閱率破600萬的饒舌歌手梅海強是王啟鑌的手下，拍攝歌曲「屁孩王Brat King」MV時，也曾安排王啟鑌入鏡。梅海強去年2月騎單車經過台北市中山區一家酒吧，在酒吧外烤肉的一群外國人要他騎慢一點。

事後，王啟鑌叫來多名兄弟，將「狼友會」的名片遞給酒吧老闆，更對老闆及外籍人士噴辣椒水、動粗，導致外籍人士受傷，王被警方查辦，梅也遭檢警調查，不過，外籍人士未提告，檢方認為罪嫌不足，因而給予梅海強不起訴處分。

檢警查出，王啟鑌在去年九月間，不滿一輛載瓦斯桶的機車擋住他，竟將對方的瓦斯桶翻掉。1個多月後他與一名七旬老翁發生行車糾紛，竟下車持棍棒追打對方成傷，還帶小弟闖進醫院急診室，恐嚇對方不准報警。

此外，檢警查出，王男還涉嫌詐騙民眾進行匯兌，交付洗錢贓款給地下匯兌業者，騙取民眾約110萬元人民幣；此外，他也企圖以假匯款單假意要購買高價手表。

檢方指出，由於酒吧的外籍人士以及瓦斯工人皆不提告，因此不構成傷害及恐嚇罪嫌，給予王、梅不起訴處分。不過，在毆打老翁及詐欺部分因罪證確鑿，因此依傷害、詐欺等罪嫌起訴王啟鑌、王睿楷。

饒舌歌手梅海強是王啟鑌的手下，去年也捲入酒吧打人糾紛，不過被害人不提告，因此給予不起訴處分。圖／取自梅海強臉書
饒舌歌手梅海強是王啟鑌的手下，去年也捲入酒吧打人糾紛，不過被害人不提告，因此給予不起訴處分。圖／取自梅海強臉書

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