一封求救信成關鍵！花蓮警破獲地下簽賭站賭資收五倍券

今年10月，花蓮縣警局長蔡丁賢接到一封匿名求救信，寫信人自陳母親沉迷地下簽賭，全家「幾乎快家盡人亡」；警方相當重視，經多日埋伏跟監，破獲這家因合法彩券行掩護的地下簽賭站，查扣10萬餘元賭資內還有五倍券，已將劉姓老闆及員工共3人依賭博罪嫌送辦。

這封只寫著小名，沒留真實姓名、地址和聯絡電話的求救信，上月7日寄到花蓮縣警局，收信人寫著縣警局長，兩頁A4信紙以電腦打字，信中寫道家裡原本和樂，自從母親沉迷地下簽賭，把賺來的錢全部投入，不管子女生活，父母每天為了簽牌吵架，生活陷入悲劇，他為此只好去打工賺錢，媽媽都快下海陪酒了…他真的看不下去，才拜託警察大人幫幫忙。

局長蔡丁賢接信相當重視，指示縣警局刑警大隊全力偵辦。警方依照信件所留線索前往偵查，發現這處位於花蓮市的彩券行今年初才開張，卻掛羊頭賣狗肉，實際從事地下簽賭站。警方經多日埋伏蒐證，見時機成熟，向法院聲請搜索票，上月底順利破獲。

花蓮縣警局刑大副大隊長韓修愛表示，該處地下簽賭站賠率比一般彩券的賠率更高，地下簽賭簽2星，1注85元，若中了可拿到5600元，賠率高達30倍，以此吸引一般客人轉向地下簽賭。

該地下簽賭站也收取五倍券下注，現場除查扣約10萬6000元現金，還有2300元面額的五倍券賭資，另有打印機、點鈔機、帳冊、手機、電腦等證物，警方已將劉姓負責人及兩名劉姓員工，共3嫌依賭博罪嫌送辦。

韓修愛說，五倍券是政府美意，用來刺激經濟，呼籲民眾應將五倍券用於購買民生物資等。