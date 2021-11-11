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大麻網站無法可管 高檢署檢察官建議增訂封鎖毒網機制

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

台灣近年受全球大麻合法化浪潮衝擊，檢警查獲數量屢創新高，但與查獲吸食大麻人數不成比例，為探討「大麻黑數」 原因，高檢署檢察官古慧珍上網巡查，赫然發現有教授、販售大麻網站，大剌剌宣稱「台灣最後一個快樂基地」，網路無法可管，為防杜大麻入侵，建議修訂毒品危害防制條例，增訂封鎖毒品網站機制。

高檢署檢察長邢泰釗上午率主任檢察姜貴昌、檢察官古慧珍，到嘉義縣中正大學，參加2021青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會，演講「我國毒品情勢分析及新興毒品防制」。

檢警緝毒成效佳，去年施用毒品人數4萬6810人近年最低，但查獲大麻量屢創新高，去年司法警察機查獲製造、運輸及種植第二級毒品大麻案件計180件、250人，查獲大麻株數高達5863株，為近五年最大量。

古慧珍指出，後疫情時代，毒品輸入途徑多變，查獲大麻植栽場增多，國外大麻透過空運快遞郵件來台，疫情致大麻需求增加，因製造、施用者罪惡感低，栽種門檻較低，學習栽種大麻管道多，施用及持有大麻者年齡層較低，尤以年齡層18至23歲者比例明顯較高。

施用及持有大麻學生比例，較海洛因、安非他命高，施用及持有大麻教育程度大專以上比例較高，研判吸大麻白領人士、服務業、學生多，查緝困難，為防杜大麻網站，建議修法仿家暴防制法，由檢警向法院申請裁定停止解析網站及對應ＩＰ，另推動廢除空運快遞貨物併袋通關。

高檢署統計，去年國內各級毒品查緝量總計8155.5公斤，5成9第四級毒品，其中71.7% 喵喵先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」3438.7公斤；咖啡包毒品種類複雜，驗出兩種以上毒品超過八成，驗出三種以上將近一半，最多種類個案含17種毒品，連藥頭都不知道賣哪種毒品。

高檢署檢察官古慧珍上網巡查，赫然發現有教授、販售大麻網站，大剌剌宣稱「台灣最後一個快樂基地」，網路無法可管。記者魯永明／攝影
高檢署檢察官古慧珍上網巡查，赫然發現有教授、販售大麻網站，大剌剌宣稱「台灣最後一個快樂基地」，網路無法可管。記者魯永明／攝影
嘉義檢警2月查獲國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，每株市值約30萬元共值5億元。圖／聯合報資料照片
嘉義檢警2月查獲國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，每株市值約30萬元共值5億元。圖／聯合報資料照片
高檢署檢察長邢泰釗上午率主任檢察姜貴昌、檢察官古慧珍，到嘉縣中正大學，參加2021青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會，演講「我國毒品情勢分析及新興毒品防制」。記者魯永明／攝影
高檢署檢察長邢泰釗上午率主任檢察姜貴昌、檢察官古慧珍，到嘉縣中正大學，參加2021青少年藥物濫用預防與輔導國際研討會，演講「我國毒品情勢分析及新興毒品防制」。記者魯永明／攝影

大麻 毒品 疫情

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