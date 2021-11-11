拘留超時搶匪沒押成 警：尊重檢察官意見

新北市警今年8月24日逮捕一名搶匪王嫌，但因錯估夜間偵訊時間，導致向新北地院申請羈押時，法官認定王嫌拘留時間超過法定24小時，因此26日就裁定放人，不料王嫌走出地院後，4天之內又行搶，引發外界質疑檢警辦案疏失。三峽警分局則回應，案件涉檢警辦案默契，尊重檢方意見。

45歲搶匪王嫌24日騎偷來的機車搶奪謝姓婦人皮包，三峽警方調閱監視器3小時內將王嫌逮捕送辦，不料申請羈押時法官認定拘留超過法定24小時，26日裁定放人。

王嫌才剛走出地院，4天後又在三峽騎乘機車搶奪被害人蔡女手提包，警方仍迅速在4小時內將人逮捕歸案。因查獲毒品殘渣，訊後依搶奪、竊盜、毒品罪嫌移送新北地檢偵辦。