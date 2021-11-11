聽新聞
test
0:00 / 0:00
拘留超時搶匪沒押成 警：尊重檢察官意見
新北市警今年8月24日逮捕一名搶匪王嫌，但因錯估夜間偵訊時間，導致向新北地院申請羈押時，法官認定王嫌拘留時間超過法定24小時，因此26日就裁定放人，不料王嫌走出地院後，4天之內又行搶，引發外界質疑檢警辦案疏失。三峽警分局則回應，案件涉檢警辦案默契，尊重檢方意見。
45歲搶匪王嫌24日騎偷來的機車搶奪謝姓婦人皮包，三峽警方調閱監視器3小時內將王嫌逮捕送辦，不料申請羈押時法官認定拘留超過法定24小時，26日裁定放人。
王嫌才剛走出地院，4天後又在三峽騎乘機車搶奪被害人蔡女手提包，警方仍迅速在4小時內將人逮捕歸案。因查獲毒品殘渣，訊後依搶奪、竊盜、毒品罪嫌移送新北地檢偵辦。
王嫌第一次搶劫後，因辦案程序逃過羈押命運，衍伸第二次婦女再遭搶劫，引起外界質疑檢警辦案疏失。對此，三峽警分局表示，因事涉檢警雙方偵辦默契，警方尊重檢察官意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言