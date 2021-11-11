不滿公仔被毀壞 找來友人毆打還亮槍
高雄杜姓男子意外毀壞洪姓男子的公仔4隻，洪昨天深夜一氣之下找杜到車行商討賠償問題，更傳了2顆子彈照片威脅；杜畏懼下赴約被洪及友人邱姓男子徒手毆打，被逼簽下17萬元本票，期間邱男還亮出疑似槍械的物品，杜直到逃脫後才報警。
警方表示，杜男（37歲）日前因不慎毀壞洪男（37歲）4隻公仔，昨天凌晨2點多時，洪男打電話要求杜到新興區青年一路上某車行，商討談論賠償問題，洪更用Line傳送2顆子彈照片威脅。
雖然杜男擔心遭到報復，但仍赴約前往，不料杜一抵達現場，隨即遭洪男及邱男（36歲）徒手毆打，造成頭部、胸部挫傷，期間邱還亮出一把疑似槍械的物品，杜直到簽下17萬元本票才得以脫身。
警方昨天上午11點多時獲報，立即組成專案小組，在昨天下午2點多循線到車行查獲洪男並起獲3顆子彈，另在新興區自強三路查獲邱男到案，並起獲空氣槍1支、模擬短槍1支、鎮暴長槍1支。
全案警詢後，將洪男、邱男依傷害、恐嚇取財及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。槍枝部分送請警察局鑑識中心進行射撃鑑定複驗，警方將持續向上追溯追查槍枝子彈來源及有無其他共犯涉案。
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