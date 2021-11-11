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影／未調查清楚原因就送辦 中市警局長:沒辦法接受！
瑪莎拉蒂富少張男與2名友人，7日晚間與宋姓男大生發生車禍，張涉嫌與友人將宋毆打重傷，住加護病房觀察。台中市警察局長蔡蒼柏今開記者會震怒，無法接受員警第一時間未將案情釐清，就依傷害罪函送，「這是我們沒辦法接受的！」督察單位已介入，第六警分局分局長蔡元戎等幹部都將懲處。
宋姓男大生只因單純擦撞車禍，竟遭毆重傷住院，宋媽媽在鏡頭前哭訴「台灣沒法律了嗎？」。第六警分局第一時間以傷害罪函送偵辦，縱放張嫌等3人，引發社會撻伐。昨台中市長盧秀燕親自向家屬鞠躬致歉，強調嚴懲法辦。
警方昨向檢方申請拘票，將張嫌等３人拘提到案，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇等罪嫌移送，警方再查獲相關事證，朝組織犯罪擴大偵辦。
案發後第5天，台中市警察局長蔡蒼柏今中午11點召開記者會，蔡強調，第六警分局幹部與員警，不能單以現場所看來判斷，第一時間未將事件緣由調查清楚，就將案件依照傷害罪函送，「這是我們沒辦法接受的！」。
蔡蒼柏指出，對於第六分局處理案件衍生疏失，第六分局分局長蔡元戎記過處分，偵查隊長陳聖偉、市政所長李國彰調離現職，並由督察系統深入調查，追究相關人員疏失責任。
警方調查，18歲宋姓男大生本月7日凌晨零時許駕駛休旅車載四名友人，沿台中西屯區台灣大道往市區行駛，經河南路時從快車道切往慢車道，擦撞李姓男子（25歲）駕駛的瑪莎拉蒂車「海神」跑車。兩車均受損，李與車上乘客陳姓男子（19歲）、張姓男子（23歲）下車理論，並將宋拖下車。
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