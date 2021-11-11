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男藥頭門外狂喊報信 隔音太好 警破門女友穩坐沙發上

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市刑大追查毒品上游，掌握陳姓情侶檔在鼓山區一棟高級住宅經營毒品分裝場，前天警方持搜索票到場，在社區大廳逮到正要取餐的陳嫌，專案小組押送陳嫌至房門外時，陳男為保護女友及滅證，在門外大聲狂喊「啊」，無奈房門隔音太好，在屋內的林女沒聽到屋外動靜，警方入屋後，林女還穩穩坐在客廳沙發上，在房內順利查獲大批毒咖啡包、K他命等物。

高雄市保大10月1日攔查到蘇姓犯嫌（26歲），在車上查獲毒咖啡包、K他命等毒品，移送地檢署後被檢方諭令交保，但蘇男離開地檢後重操舊業，仍繼續經營販毒事業，警方掌握證據後，10月19日再次逮捕蘇男，在他身上查獲100包毒咖啡包。

後來專案小組根據蒐集的證據，掌握蘇男的供貨上游，歷經數日蒐證，確認上游為陳男（26歲），本月9日持搜索票，到陳男位於鼓山區的租屋處搜索。

警方到場時，正好陳嫌下樓取外送餐點，當場在社區大廳將他逮捕，大批警力戒護他前往樓上的毒品分裝場，未料陳嫌疑為讓屋內的林姓女友有時間滅證，在房門外高聲吶喊，所幸警方反應迅速，將陳男壓制在地，接著破門後，林女還不知道發生何事。

警方在屋內查獲100包毒咖啡包、5包K他命、乾燥大麻花1小包、搖頭丸1粒、K菸1支、果汁粉3包、攪拌器1組、封口機1台、夾鏈袋1批、咖啡包外包裝2批、K盤4組、電子磅秤4台、子彈1顆、點鈔機1台、新臺幣1800元、手機3支等證物。

據了解，陳嫌販毒走的是「外送」模式，平時接到訂單後，就開著AUDI名車外送毒品，販賣地點以高雄市區為主，陳男、林女被逮後，坦承販賣毒品，全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署，昨檢方諭令陳6萬交保、林女3萬交保。

警方見陳男在門外通風報信，當場將他壓制。圖／讀者提供
警方見陳男在門外通風報信，當場將他壓制。圖／讀者提供
警方趁陳嫌下樓取外送餐點時，在社區大廳將他逮捕。圖／讀者提供
警方趁陳嫌下樓取外送餐點時，在社區大廳將他逮捕。圖／讀者提供
警方在陳嫌屋內查獲大量毒咖啡包、Ｋ他命及分裝工具等。記者張議晨／攝影
警方在陳嫌屋內查獲大量毒咖啡包、Ｋ他命及分裝工具等。記者張議晨／攝影
警方在陳嫌屋內查獲大量毒咖啡包、Ｋ他命及分裝工具等。記者張議晨／攝影
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毒品 咖啡

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