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富士山1號雜貨輪走私K他命 405公斤茶葉包裝值8億 起訴7人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署日前接獲海委會海巡署偵防分署高雄查緝掌握情資，有運毒集團利用獅子山共和國籍雜貨輪走私毒品，檢巡組專案小組偵辦，今年7月在鵝鑾鼻西南方海域164浬攔查登檢雜貨輪富士山1號，機艙內查獲405公斤K他命，用茶葉包真空包裝，405公斤K他命市值8億元，現場帶回1名台籍船員黃姓男子與6名印尼籍船員，黃姓男子收押，6名印尼籍船員限制出境出海，屏東地檢署今依毒品危害防制條例起訴7人，全案持續溯源偵辦。

檢方起訴指出，台籍黃姓男子與印尼籍6名船員，今年5月19日，從高雄港駕駛獅子山共和國籍的富士山1號雜貨輪出海，7人根據另名陸籍男子（偵辦中）的指示，在約定時間將雜貨輪行使到越南外海某區域，接駁第三級毒品K他命後返航回台。

檢巡掌握情資後，今年7月11日上午，富士山1號雜貨輪行駛到鵝鑾鼻西南方海域164浬處，海巡人員登檢搜索，當場在雜貨輪的機艙倉庫內查扣第三級毒品K他命405公斤。

據了解，台籍船員黃姓男子扮演海上接駁聯繫角色，6名印尼籍船員中一名為船長。405公斤K他命，以分裝茶葉方式真空包裝，405公斤K他命市價達8億元；現今毒品市場，K他命因市場需求高價格攀升，還曾一度比安非他命價格高，現一公斤K他命市價約2百萬元。

涉案台籍船員黃姓男子檢方向法院申請羈押獲准，6名印尼籍船員限制出海出境，檢方今起訴移審屏東地院。另外，查扣富士山1號雜貨輪，檢方在今年10月25日上午10點半舉行變價拍賣程序，以140萬元拍賣。

檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒，機艙內查獲405公斤K他命，以茶葉真空包裝方式分裝。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒，機艙內查獲405公斤K他命，以茶葉真空包裝方式分裝。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒，機艙內查獲405公斤K他命，以茶葉真空包裝方式分裝。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒，機艙內查獲405公斤K他命，以茶葉真空包裝方式分裝。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒，在機艙內查獲405公斤K他命。圖／屏東地檢署提供
檢巡掌握，獅子山共和國國籍的富士山1號雜貨輪走私運毒，在機艙內查獲405公斤K他命。圖／屏東地檢署提供

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