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通緝犯見警車加速被攔停 下車邊丟毒品還跑給警察追

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警第2分局博愛派出所巡邏車昨天下午1時行經中西區青年路附近巷口，員警瞥見有轎車似乎在看手機，遇到巡邏車忽然加速很可疑，於是攔停檢查，44歲張姓駕駛因心虛下車時隨即丟掉隨身側背包，被眼尖員警發現他是毒品通緝犯，扔掉背包內則有7包安非他命含袋重約32.7公克。因分裝妥適，警方懷疑他涉販毒，但張否認販毒，表示是自己吸食用。

據調查，張男這個月才因為毒品案被通緝，警員將他攔下後，他佯裝配合交出證件，瞬間他踢掉腳上的拖鞋後，轉頭狂奔，警員一邊喊支援、一邊緊追在後，過程中，他還將裝有毒品的側背包甩進路邊的車底，但這些行為都被警方密錄器蒐證，最後張男體力不濟，警員追上後將他壓制。

昨天下午1時多用餐的尖峰時刻，博愛派出所員警在人來人往的萬昌街商圈周遭執行巡邏勤務，處理違規車輛時，發現有輛轎車原本欲停車至路邊，然而，該車見到巡邏車時，即加速逃逸，警方見狀可疑，加以攔查。經查證車主是張姓通緝犯，並在他所丟棄的側背包內查獲安非他命7包含袋重約32.7公克，全案依違反毒品防制條例移送台南地檢署偵辦外，擴大追查毒品來源。

張姓男子下車後佯裝配合交出證件，瞬間他踢掉腳上的拖鞋後，轉頭狂奔，警員一邊喊支援、一邊緊追在後，最後體力不濟而被壓制。記者邵心杰／翻攝
張姓男子下車後佯裝配合交出證件，瞬間他踢掉腳上的拖鞋後，轉頭狂奔，警員一邊喊支援、一邊緊追在後，最後體力不濟而被壓制。記者邵心杰／翻攝
員警追捕張男過程中，他將裝有毒品的側背包甩進路邊的車底被查獲，側背包內有7包安非他命含袋重約32.7公克。記者邵心杰／翻攝
員警追捕張男過程中，他將裝有毒品的側背包甩進路邊的車底被查獲，側背包內有7包安非他命含袋重約32.7公克。記者邵心杰／翻攝

毒品 通緝 台南

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