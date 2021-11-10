瑪莎拉蒂富二代遭起底！食品廠關閉粉專 Google評價「跳水中」

三名富二代男子駕駛瑪莎拉蒂遭擦撞，將一名男大生毆打致命危。圖／取自盧秀燕臉書

富二代男子駕駛瑪莎拉蒂在台中遭擦撞，將一名男大生毆打致命危，網友們氣憤不已，積極肉搜犯案人身分，其中張男家族在彰化經營食品工廠，而李、陳兩家也是開工廠與濾水器行，3人都是在酒吧認識。目前一家食品廠已將臉書粉專關閉，仍有不少人揚言抵制商品，甚至轉戰刷Google評價「跳水中」。

一名網友在PTT發文詢問「瑪莎拉蒂車主是那家食品富二代？」，根據媒體消息，張男年紀輕輕就駕駛瑪莎拉蒂，車主則是其母親，家族在彰化開設食品業20多年，是貨真價實的富二代。

網友狂挖資訊，有人亮出食品廠商名稱「大家可以去臉書逛逛」、「中南部一堆傳產小開，不一定有上市」，不過馬上有人發現其粉專已經關閉「剛剛去看時就在刪留言了」、「關得真快呢」，還有人搜到官網還正常顯示，卻嘆「官網又不能留言鞭他們」，也有人發現「蝦皮有賣場」、「Google評價直接跳水」。

另外，有網友嗤之以鼻表示「八成又是黑心食品業」、「原來是被棒球隊耽誤的食品公司」、「拒買拒吃，教出這種8+9兒子」。