聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪莎拉蒂富二代遭起底！食品廠關閉粉專 Google評價「跳水中」

聯合新聞網 / 綜合報導

三名富二代男子駕駛瑪莎拉蒂遭擦撞，將一名男大生毆打致命危。圖／取自盧秀燕臉書
三名富二代男子駕駛瑪莎拉蒂遭擦撞，將一名男大生毆打致命危。圖／取自盧秀燕臉書

富二代男子駕駛瑪莎拉蒂在台中遭擦撞，將一名男大生毆打致命危，網友們氣憤不已，積極肉搜犯案人身分，其中張男家族在彰化經營食品工廠，而李、陳兩家也是開工廠與濾水器行，3人都是在酒吧認識。目前一家食品廠已將臉書粉專關閉，仍有不少人揚言抵制商品，甚至轉戰刷Google評價「跳水中」。

一名網友在PTT發文詢問「瑪莎拉蒂車主是那家食品富二代？」，根據媒體消息，張男年紀輕輕就駕駛瑪莎拉蒂，車主則是其母親，家族在彰化開設食品業20多年，是貨真價實的富二代。

網友狂挖資訊，有人亮出食品廠商名稱「大家可以去臉書逛逛」、「中南部一堆傳產小開，不一定有上市」，不過馬上有人發現其粉專已經關閉「剛剛去看時就在刪留言了」、「關得真快呢」，還有人搜到官網還正常顯示，卻嘆「官網又不能留言鞭他們」，也有人發現「蝦皮有賣場」、「Google評價直接跳水」。

另外，有網友嗤之以鼻表示「八成又是黑心食品業」、「原來是被棒球隊耽誤的食品公司」、「拒買拒吃，教出這種8+9兒子」。

瑪莎拉蒂 富二代 PTT

延伸閱讀

瑪莎拉蒂打人三煞在酒吧認識 富二代主嫌身世曝光

影／把大學生打成重傷 瑪莎拉蒂惡煞辯：有喝酒才想定孤枝

男大生開車擦撞遭痛毆命危 瑪莎拉蒂3煞、助陣4人全到案

男大生遭瑪莎拉蒂3男毆重傷 盧秀燕：要查明是誰在撐腰

相關新聞

瑪莎拉蒂打人三煞在酒吧認識 富二代主嫌身世曝光

台中市宋姓男大生7日與李姓男子駕駛瑪莎拉蒂擦撞，宋遭李車內張姓乘客打到昏迷住加護病房，檢警今天傍晚拘提張姓男子等三人到案...

瑪莎拉蒂富二代遭起底！食品廠關閉粉專 Google評價「跳水中」

富二代男子駕駛瑪莎拉蒂在台中遭擦撞，將一名男大生毆打致命危，網友們氣憤不已，積極肉搜犯案人身分，目前一家食品廠已將臉書粉專關閉，仍有不少人揚言抵制商品，甚至轉戰刷Google評價...

桃園蓄水池驚見無名屍 工人放水見骸骨浮出嚇壞

桃園市一處工地驚傳無名屍骸，2名工人昨天下午正在放空消防蓄水池，池水見底時竟意外發現人類骸骨，嚇得趕緊報警，檢警初步研判...

影／把大學生打成重傷 瑪莎拉蒂惡煞辯：有喝酒才想定孤枝

台中市宋姓男大生7日與李姓男子駕駛瑪莎拉蒂擦撞，宋遭李車內張姓乘客打到昏迷住加護病房，警方案發後詢問張等涉案3人，依殺人...

台中大學生車禍被毆成重傷 中市議員質疑：警說這不是現行犯？

台中市宋姓大學生7日駕車與他人擦撞，遭對方車上3名男子持棍棒毆打，頭部受重創有生命危險，目前在加護病房治療；市議員黃健豪...

【重磅快評】從蔣釋兒到宋姓學生…社會暴戾如何解？

台中市接連發生20歲的蔣釋兒遭多人亂棒凌虐致死，以及宋姓大學生遭超跑男等人毆打昏迷案。單僅一案尚可視為偶發個案，短時間連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。