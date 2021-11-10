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影／把大學生打成重傷 瑪莎拉蒂惡煞辯：有喝酒才想定孤枝

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市宋姓男大生7日與李姓男子駕駛瑪莎拉蒂擦撞，宋遭李車內張姓乘客打到昏迷住加護病房，警方案發後詢問張等涉案3人，依殺人未遂罪，函送台中地檢署，昨經報導後，輿論譁然，檢方今開拘票，拘提張等3人到案，並傳喚涉嫌助勢的4名在場人士。據查，張今見媒體廣泛報導，一度萌生逃亡念頭，後來才在律師、警方勸說下到案，張辯稱，當時有喝酒，一時衝動跟宋「定孤枝（台語：單挑）」，沒想到闖下大禍。

警方第一時間判定全案為傷害案件，屬告訴乃論，讓涉嫌打人的張姓男子等3名涉案人，警詢後離開，以函送案件偵辦，未料宋送醫後命危，住進加護病房，警方在昨天依殺人未遂等罪，把卷證送到台中地檢署，不過昨天媒體曝光後，引發社會譁然，檢方今天認定有羈押理由，開出拘票。

張姓男子知道事態鬧大，恐遭檢方羈押，一度萌生逃亡念頭，後來與警方、律師溝通後，才在今天下午4時許，前往台中市警局的指定地點，配合檢警拘提，辦案人員分別在台中市西屯區、東區、南投縣等地，將涉案人帶到。

據查，張姓男子辯稱，當時只有他動手，因為有喝酒，加上李的轎車被碰撞，一時怒氣上來，想為朋友討公道，所以一下車，就找宋向要「定孤枝（台語：單挑）」，沒注意到下手力道，事後十分後悔。

台中市第六警分局表示，今天下午5時30分，已經拘提涉案張姓、李姓、陳姓男子到案，另外傳喚涉嫌在場助勢的4名關係人，其他在場助勢人士，也將查明身分後，通知到案，全案今晚將移送台中地檢署，由檢察官訊問，釐清案情，全案目前依殺人未遂、恐嚇、妨害秩序罪偵辦。

台中市張姓男子7日因行車糾紛，將宋姓男大生打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市張姓男子7日因行車糾紛，將宋姓男大生打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市張姓男子7日因行車糾紛，將宋姓男大生打到昏迷住加護病房，檢警今天傍晚拘提張等涉案3人到案。圖／讀者提供
台中市張姓男子7日因行車糾紛，將宋姓男大生打到昏迷住加護病房，檢警今天傍晚拘提張等涉案3人到案。圖／讀者提供
台中市張姓男子7日因行車糾紛，將宋姓男大生打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市張姓男子7日因行車糾紛，將宋姓男大生打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供

台中市 殺人 律師 瑪莎拉蒂

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