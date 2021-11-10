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大學生車禍被毆成重傷 議員質疑：警說這不是現行犯？

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市宋姓大學生7日駕車與他人擦撞，遭對方車上3名男子持棍棒毆打，頭部受重創有生命危險，目前在加護病房治療；市議員黃健豪今在臉書質疑，行車記錄器清楚拍下手持棍棒圍毆叫囂的惡徒，警方卻說這不是現行犯，「這個態度刷新我的三觀！也刷新市民的三觀！」他認為，「一個小擦撞，卻能幾分鐘內叫10多人到場」，這已是組織犯罪，強烈要求台中市警察局要嚴辦、重懲。

他說，面對這些無視公權力、藐視警方、擾亂一般市民生活的混蛋少年仔，他們對法律、公權力無感，那政府就該有責任讓他們很有感，應全部用最嚴格、最重的標準執行法令，不得輕放。

黃健豪說，他具體建議市府，從小的開始，現場每一個人都沒戴口罩、亂丟煙蒂，依據行車記錄器應逐一開罰，未繳就強制執行。

另外在治安面，對這些小弟的所屬集團，台中市警方要強勢執法，加強盤查車輛、營業場所及所屬人員，並調查此案中瑪莎拉蒂車輛、其它支援車輛的購買資金來源，是否涉及洗錢及詐騙；近期台中市治安敗壞，多與相關行業有關。

他說，重點不只是這些在馬路上毆人的混蛋少年，更重要的是在他們背後，誰讓他們膽敢無視人命；一個小擦撞，卻能幾分鐘內叫10多人到場，這根本就是組織犯罪的等級。

黃健豪聲稱，他已跟市長說，要用盡所有手段，遏止這些社會毒瘤在台中流竄；也再次提醒，警方必須要自重，才不會讓這些惡徒囂張！下周的警察部門質詢，他要請局長好好交代。

台中市議員黃健豪。圖／取自黃健豪臉書
台中市議員黃健豪。圖／取自黃健豪臉書
台中市宋姓大學生7日駕車與他人擦撞，遭對方車上3名男子持棍棒毆打，頭部受重創有生命危險。圖／民眾提供
台中市宋姓大學生7日駕車與他人擦撞，遭對方車上3名男子持棍棒毆打，頭部受重創有生命危險。圖／民眾提供
台中市宋姓大學生7日駕車與他人擦撞，遭對方車上3名男子持棍棒毆打，頭部受重創有生命危險。圖／民眾提供
台中市宋姓大學生7日駕車與他人擦撞，遭對方車上3名男子持棍棒毆打，頭部受重創有生命危險。圖／民眾提供

台中市 警察 行車記錄器 瑪莎拉蒂

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