【重磅快評】從蔣釋兒到宋姓學生…社會暴戾如何解？

台中市接連發生20歲的蔣釋兒遭多人亂棒凌虐致死，以及宋姓大學生遭超跑男等人毆打昏迷案。單僅一案尚可視為偶發個案，短時間連爆兩案，就不得不有所警覺、嚴肅以對：究竟是為何竟讓社會暴戾之氣遽增？又是為何竟無法讓兇嫌即時獲得教訓，以致無法收「懲一儆百」之效？

蔣釋兒在上月底，遭人力派遣公司陳姓老闆娘夥同其他10名男女以亂棒凌虐致死；前立委顏寬恒到蔣釋兒靈堂前捻香後的臉書發文，又讓此案受到更多關注。

顏寬恒說，蔣釋兒是個乖小孩，跟祖母相依為命，很努力找工作，但都不成功，只能找到粗工靠體力賺錢，「他這麼認真，這麼努力，社會應該能夠幫上他的忙。但是沒有，社會沒有幫上他的忙」，舉目無親的他沒人可以替他招魂，涉案的主謀也僅以五萬元交保。

至於宋姓男大生，不過僅因與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂名車發生擦撞，即遭李等人毆打至腦血腫昏迷。宋母泣訴，警方第一時間認定為屬告訴乃論的傷害案，並讓其他張姓等三名涉案人於警詢後離開；直到宋送醫後命危，警方才趕緊依殺人未遂等罪函送台中地檢署並建請檢方強制處分，又發現三人已不知所蹤。

透過媒體報導、家屬泣訴，讓人充分感受到蔣釋兒與宋姓大學的不解與恐懼。明明只是想要找個工作以安身立命，明明只是再單純不過的小車禍還不斷向對方道歉，卻招惹一眾凶神惡煞或棍棒或亂拳相加，甚而丟了性命。

在同情蔣釋兒與宋姓大學生的悲慘遭遇之餘，隨之而來的必然是「治安究竟怎麼了」？各級政府、首長以及檢方、警方，當然都有其無法迴避的責任，但眼前最重要的事，就是必須做到讓這些暴戾之徒，能在犯案後即遭受打擊與懲罰。

以蔣釋兒案為例，誰是主謀？不僅是全案的核心，社會上一眾暴徒也在看檢警的辦案能力。若只是收押七個動手的，卻讓沒動手的主謀逍遙法外，不讓暴徒看扁才怪；同樣的，警方查明李男、張男是否朝被害人要害動手，有很難嗎？遲至命危了才建請聲押、改依殺人未遂、妨害秩序罪函送法辦，或在市長要求下朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦，當然晚了！又能收到多少嚇阻效果？