警在場還開槍 多案前科男槍戰後要小弟頂罪

21歲鄭男作惡多端，去年11月25日先將欠債人擄到泰山毆打、逼迫其與家人簽本票還錢，今年9月又在中和與人飛車追逐，見對方擦撞倒地、交警到場處理事故，還不顧員警在場開槍，當場被員警還擊4槍後又找來小弟頂罪，新北地檢署今依妨害自由、恐嚇、恐嚇取財、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

檢警調查，鄭男去年11月25日凌晨帶著5名同夥前往新北市板橋區埋伏圍堵欠債人，將其帶到泰山區鐵皮屋恐嚇毆打，逼迫對方簽下3百萬元本票後，又打給其父要求清償債務，雙方約在文山區面交，鄭男再得手10萬元。

今年9月12日凌晨4時許，鄭男帶著兩名同夥到中和地區找當地角頭談判，見到袁男懷疑他是當地角頭的小弟，便開車追逐騎車的袁男，袁男逃跑途中因擦撞路旁機車倒地，交通員警獲報事故到場處理，鄭男竟無視員警在場對空鳴槍，當場被員警還擊四槍，車上兩名同夥中彈，一夥人因此前往土城醫院就醫，鄭又在醫院找來小弟張男（20歲）頂罪，要他拿走開槍的制式手槍，他則逃往南部藏匿。

張男取走手槍後，當天上午8時許便前中和分局「投案」，並帶著員警起出手槍，但員警調閱監視畫面後確認張男並非槍手，沿途追緝終於在兩天後於雲林地區逮捕鄭男。