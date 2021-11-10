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捷運警察模擬車廂隨機殺人案 拋射式電擊器制伏歹徒

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
捷運警察模擬持「拋射式電擊器」制伏歹徒。記者蕭雅娟／翻攝
捷運警察模擬持「拋射式電擊器」制伏歹徒。記者蕭雅娟／翻攝

日本捷運車廂日前發生「電車隨機殺人」事件，台北市警察局有鑑於此，今天在台北捷運公司北投會館舉辦「拋射式電擊器」模擬演練，訓練員警在密閉車廂中，制暴的緊急應變能力。

警方指出，拋射式電擊器相較於警用手槍，為「非致命性警械」，能夠避免近距離肢體控制，較適合使用在密閉車廂，以最小傷害達成突發任務，捷運警察新配發此電擊槍，今天模擬演練，提高員警遇到突發危害事件之熟練度。

今天下午模擬演練歹徒在捷運列車持刀隨機殺人，多名乘客輕重傷。演練中，乘客按壓緊急對講機通知司機員報案，捷運警察隊和鄰近分局警方支援，派遣線上警力趕往案發車站，首先配合捷運公司站務人員疏散乘客、傷患送醫，並在管制警戒區內，用盾牌、長棍、辣椒噴霧，限制歹徒行動，緊接著經安撫、勸阻歹徒無效，隨即以電擊器制伏歹徒，順利逮捕到案。

捷運隊督察組組長張翊軒指出，經統計，2014年鄭捷事件之後，捷運涉嫌持刀恐嚇案件數為11件，捷運警察與北捷保全、站務人員定期演練，提升遇到危害事件的處置作為，且每一個站體都安置圓盾、長棍，保全人員會隨身攜帶短棍、噴霧劑，以應付突發狀況。

北市警方呼籲，為維護民眾搭乘捷運大眾運輸之安全，乘客若遇到危害事件，應保持冷靜、即時通報列車長，配合警方及站務、保全人員疏散，警局規劃情境模擬演練，確保市民乘車安全。

捷運警察模擬演練歹徒在車廂內犯案，警方及時到場壓制。記者蕭雅娟／翻攝
捷運警察模擬演練歹徒在車廂內犯案，警方及時到場壓制。記者蕭雅娟／翻攝
捷運警察模擬持「拋射式電擊器」制伏歹徒。記者蕭雅娟／翻攝
捷運警察模擬持「拋射式電擊器」制伏歹徒。記者蕭雅娟／翻攝
捷運警察配置「拋射式電擊器」，用以在密閉車廂內處置各類型危害案件。記者蕭雅娟／翻攝
捷運警察配置「拋射式電擊器」，用以在密閉車廂內處置各類型危害案件。記者蕭雅娟／翻攝

捷運 警察 車廂

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