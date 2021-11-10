快訊

北市第14期疫苗23家醫院設特約門診 15處「隨到隨打」

台積電落腳高雄 綠營：起初廠商代表不看市長一眼

年輕兄弟以販毒群組賣「CHANEL」毒品包 還用外送交貨

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局「安居專案」期間執行網路巡邏時，發現洪姓兄弟檔在網路社群平台發送販賣毒品咖啡的訊息，經深入佈線調查後，今天日凌晨零時50分許趁其開車前往新市區交易時，當場查獲總重約406.73公克的新興毒品咖啡包60包，訊後依毒品罪嫌送辦，並擴大追查毒品製造與銷售網絡，溯源偵辦。

警方查獲洪姓毒犯哥哥（26歲）及弟弟（24歲）販賣之毒品咖啡包外包裝為「CHANEL」、「日文膠原蛋白」等圖樣的2、3級毒品，圖案新奇易吸引年輕人好奇而使用。2人涉嫌利用網路社群張貼販毒訊息，並藉外送方式賣給不特定人士，警方網路巡邏發現，加入該販毒群組蒐集相關事證後，報請檢方指揮偵辦，將持續溯源並擴大偵辦。

新化警分局長蘇政敏提醒，新興毒品咖啡包常以精美和新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者往往不知道毒品成分，與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，猝死風險極高，警方將持續強力查緝不遺餘力。

洪姓兄弟涉嫌販毒被移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
洪姓兄弟涉嫌販毒被移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
台南新化警分局查獲「CHANEL」、「日文膠原蛋白」的毒品包。記者吳淑玲／翻攝
台南新化警分局查獲「CHANEL」、「日文膠原蛋白」的毒品包。記者吳淑玲／翻攝

毒品 咖啡 販毒

延伸閱讀

竹市外送員工會不滿攔車稽查擬抗議 監理站：無針對性

老毒蟲籌買毒金反成藥頭北海岸販毒 警逮4人藥頭收押

影／連鎖餐廳被毒販盜名開群 套餐、飲品名成「暗語」

調查局銷燬882公斤毒品 首度加入複驗程序

相關新聞

高雄16歲少女離家到新北 流浪半月剩300元險露宿街頭

高雄就讀高中的少女小君（化名）休學在家，因為沉迷網路與家人發生爭吵，她國慶日帶著存下來的零用錢離家北上，最遠一度流浪到淡...

新北小學生到奇美戶外教學 16人慘被虎頭蜂螫送醫

花蓮瑞穗鄉奇美部落今天傳出虎頭蜂蜂螫意外，來自新北市汐止的森林小學在奇美部落進行5天4夜旅遊教學活動，下午進行狩獵文化體...

超凶小三！侵門踏戶割腕逼元配離婚 持安全帽打人

台北市一名廖姓女子與人夫交往，更曾找上元配逼她離婚。元配仍對婚姻抱有期待，去年她看見先生從廖女住處走出，上前想理論，卻被...

警登門勸導改裝排氣管車主「拔管」 別上路「炸街」

基隆市警局交通隊成立「噪音車輛改善小組」，協助環保局追查非法改裝排氣管車輛，再由環保局開罰及通知到驗。員警還專程拜訪改裝...

3男亮槍奪笑氣運送員3萬多元 警逮人送辦

桃園18歲的尹姓男子為笑氣送貨員，本月7日凌晨3時許接到訂購笑氣鋼瓶的電話前往送貨，卻遭21歲的2名許姓及1名王姓共3位...

男子疑經濟壓力 台南龍崎樹林舉槍自盡

台南市55歲盧姓男子昨天上午騎機車外出後一直到傍晚未回家，家人擔心他安危，報請警方和消防人員協尋，昨天深夜11點，龍崎嶇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。