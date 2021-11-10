年輕兄弟以販毒群組賣「CHANEL」毒品包 還用外送交貨
台南市新化警分局「安居專案」期間執行網路巡邏時，發現洪姓兄弟檔在網路社群平台發送販賣毒品咖啡的訊息，經深入佈線調查後，今天日凌晨零時50分許趁其開車前往新市區交易時，當場查獲總重約406.73公克的新興毒品咖啡包60包，訊後依毒品罪嫌送辦，並擴大追查毒品製造與銷售網絡，溯源偵辦。
警方查獲洪姓毒犯哥哥（26歲）及弟弟（24歲）販賣之毒品咖啡包外包裝為「CHANEL」、「日文膠原蛋白」等圖樣的2、3級毒品，圖案新奇易吸引年輕人好奇而使用。2人涉嫌利用網路社群張貼販毒訊息，並藉外送方式賣給不特定人士，警方網路巡邏發現，加入該販毒群組蒐集相關事證後，報請檢方指揮偵辦，將持續溯源並擴大偵辦。
新化警分局長蘇政敏提醒，新興毒品咖啡包常以精美和新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者往往不知道毒品成分，與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，猝死風險極高，警方將持續強力查緝不遺餘力。
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