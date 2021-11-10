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獨／瑪莎拉蒂3惡煞毆傷男大生遭函送 警今要找人竟不知下落

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獨／3惡煞重創男大生命危警函送 今要找人找不到

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市宋姓男大生在7日凌晨開車與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂名車擦撞，宋遭李等人毆打至腦血腫昏迷，宋母今天在媒體前泣訴，警方第一時間判定全案為傷害案件，屬告訴乃論，讓涉嫌打人的張姓男子等三名涉案人，警詢後離開，以函送案件偵辦，未料宋送醫後命危，住進加護病房，警方趕緊在昨天依殺人未遂等罪，把卷證送到台中地檢署，並建請檢方強制處分，但今天午後警方要找人時，發現3名歹徒已不知所蹤，正在動員警力訪查。

年僅18歲的宋姓男大生在7日凌晨，開車行經西屯區時，因擦撞李姓男子（25歲）瑪莎拉蒂名車，遭李車內的張姓乘客（23歲）持球棒恐嚇「不要報警」，還被拳打腳踢，攻擊頭部，李甚至找來兩車多名友人助勢，警方獲報到場時，宋仍有意識，因歹徒仍在現場，不敢聲張，警方初判全案為傷害案件，也非現行犯，警詢涉嫌打人的張姓、李姓、陳姓（19歲）男子等3人後，依函送案件方式偵辦。

未料昨天經媒體報導後，引發社會關注，承辦全案的第六警分局，趕在昨天將全案依殺人未遂、妨害秩序罪，函送台中地檢署偵辦，並在今天召開記者會，由分局長蔡元戎說明，建請檢察官查辦後聲押，以遏止不法，市長盧秀燕也正視此案，今天上午前往台中榮總慰問家屬，還要市警局「查出是誰給他們撐腰」。

第六警分局今天午後，正在蒐集事證，以提供給檢察官做出是否拘捕的判斷時，發現張姓男子等3名犯嫌，已都不在登記的住、居地，目前下落不明，分局十分緊張，已聯絡市刑大等其他單位配合，要查出涉案3人的下落。

據透露，張姓男子過去當兵時，就曾持鐵板凳痛打同袍頭部，李、陳也都有妨害秩序前科，李駕駛的名車瑪莎拉蒂要價不斐，道上傳聞是經營博奕不法牟利而來。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案已主動簽分檢察官偵辦，目前檢察官正在檢視相關證據，視案情需要，若有羈押理由，雖然是函送案件，也可將涉案人拘捕到案，不過全案仍由檢察官偵辦中，尚無具體進展對外說明。

宋姓男大生的母親表示，看到兒子被歹徒打得這麼慘，真的很想問，明明是一件車禍，有法律程序可以處理，為何要把兒子打成這樣，「台中市治安怎麼了」。

台中榮總神經醫學中心醫師沈炯祺說，宋姓大學生經手術後斷，血塊已清乾淨，目前用藥物控制腦壓，昏迷指數在六分至七分，因人從昏迷到甦醒過來時會非常躁動，會以鎮定劑控制，只要狀況不再惡化，病情可望控制。

台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓大學生在7日因行車糾紛，遭張姓男子等3人拳打腳踢，打到昏迷，目前仍在加護病房。圖／讀者提供
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瑪莎拉蒂 盧秀燕

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