龍潭警翻山台東擒槍毒犯嫌 起出3改造槍百發子彈

桃園市龍潭警分局偵查隊日前接獲線報，指稱洪姓男子等人涉嫌販賣槍枝及毒品，警方成立專案小組喬裝買家蒐報，掌握洪在台東交易，昨天調派警力漏夜南下，發現洪嫌駕駛的轎車後，見時機成熟隨即發動逮捕行動，不費一槍一彈制伏販賣槍毒的洪、李姓嫌犯，並查獲改造槍枝3支、子彈106顆及二級毒品大麻4包（毛重5公克），全案今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警分局專案小組員警佯裝買家，與28歲洪嫌及27歲的李嫌2人，昨天中午在台東縣一處宮廟前交易，等2嫌現身後全程跟監，兩人狡猾在宮廟附近開車繞路，觀察周邊及買家動態。專案小組顧慮嫌犯隨身攜帶槍枝，先在交易現場布署優勢警力，見時機成熟立即趨前逮捕並查獲扣案槍毒，兩人被捕後否認販賣毒品，也未透露槍彈來源，全由警方擴大追查。 警方制伏兩人後，當場起出改造手槍子彈還有毒品。記者鄭國樑／翻攝 警方今天上午把涉嫌持有毒品和擁有槍彈的嫌犯移送桃園地檢署偵辦。記者鄭國樑／翻攝