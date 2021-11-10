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龍潭警翻山台東擒槍毒犯嫌 起出3改造槍百發子彈
桃園市龍潭警分局偵查隊日前接獲線報，指稱洪姓男子等人涉嫌販賣槍枝及毒品，警方成立專案小組喬裝買家蒐報，掌握洪在台東交易，昨天調派警力漏夜南下，發現洪嫌駕駛的轎車後，見時機成熟隨即發動逮捕行動，不費一槍一彈制伏販賣槍毒的洪、李姓嫌犯，並查獲改造槍枝3支、子彈106顆及二級毒品大麻4包（毛重5公克），全案今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
龍潭警分局專案小組員警佯裝買家，與28歲洪嫌及27歲的李嫌2人，昨天中午在台東縣一處宮廟前交易，等2嫌現身後全程跟監，兩人狡猾在宮廟附近開車繞路，觀察周邊及買家動態。專案小組顧慮嫌犯隨身攜帶槍枝，先在交易現場布署優勢警力，見時機成熟立即趨前逮捕並查獲扣案槍毒，兩人被捕後否認販賣毒品，也未透露槍彈來源，全由警方擴大追查。
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