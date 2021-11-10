哥鬧父親靈堂 堂弟涉持延長線勒死 胞弟：不小心成幫凶

新北市汐止區施姓父親因癌症過世，家中擺設靈堂，不料大兒子酒後大鬧靈堂，30歲小兒子涉嫌在勸阻哥哥時，與17歲堂弟聯手綑綁哥哥，還拿延長線給堂弟，堂弟涉用延長線勒脖致斷氣死亡，2人犯後共同棄屍、清理現場，直到家人發現死者失蹤報案。士林地檢署偵結，依照與少年共犯殺人等罪嫌起訴30歲施男。

今年8月7日晚上9許，死者阿旗情緒不穩大鬧父親靈堂，弟弟阿岡見狀勸阻，涉嫌和17歲少年堂弟阿辰拿繩索、腳銬帶等物，綑綁哥哥的手腳；阿旗反抗想掙脫並嗆聲「我會殺了你們」，2人見狀擔心被報復，直接將對方勒斃。

2人涉行凶後，在8月8日父親節凌晨1時許，用床包包裹屍體，清洗房間血跡、啞鈴，把犯案工具繩索、腳銬、延長線等物放進洗衣籃抬到1樓，連同屍體、證物都棄置距離住家約100公尺的廢棄鐵皮屋。

全案直到8月12日，施姓堂哥發現阿旗失蹤多日，調閱監視器發現異狀報案，警方循線在鄉長路2段草叢發現證物，阿旗的房間也找到啞鈴和損壞木椅。

死者母親作證，當晚阿岡、阿辰把人綁在椅子上。堂哥作證指出，發現死者失蹤調閱監視器找人，阿岡有對他坦承「不用查了，這件事情是我們做的，我不小心變成幫凶」，全案則是阿辰動手行凶，拿啞鈴攻擊打頭、還拿電線綁住等。