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小黃司機供稱持有改造槍彈 為友人擔罪卻遭斷尾求生

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

方姓計程車司機5年多前搭載吳姓友人，行經嘉義縣民雄鄉台一線時，因闖紅燈為警攔查，發覺吳持有毒品，以現行犯逮捕，方男則另涉毒品危害防制條例罪嫌也遭跟監台南員警拘提，並在計程車扣得改造手槍1支及子彈10發，他為友人擔罪，供稱槍彈是他所有，未料，上了法院，友人撇的一乾二淨，也未依規定幫他找律師辯護，最後全盤托出，法官認他犯頂替罪，處3月徒刑。

方男指出，在嘉義民雄被警方攔查時，吳男有搖頭使眼色打信號給他，要他幫忙擔罪，並沒有直接講要他幫忙擔罪，但他知道對方的意思。他說，他一開始有跟員警否認車輛上的槍彈是他的，是直到警方在他住處被搜到另案改造手槍2枝，他想說也不差1支槍，所以才會幫友人擔罪，承認車輛上的槍彈也是他的。

方男表示，後來他想一想不對，因為這些東西不是他的，如果吳男有拿該批槍彈打到人的話，那他不是就要被關到死，加上有些事情，吳男也沒有處理，所以他才否認該批槍彈是他的。他也說，他有跟對方講好，叫對方幫他請律師，但對方派人跟他說，吳男跟人家買該批槍彈還沒有付錢，所以要賠20萬元。

檢警調查，方男明知該批手槍、子彈均是吳男所有，案發當時在新營警分局接受調查時，以及在台南地檢署應訊時，坦承該等手槍、子彈為他所有，後經台南地院2017年審理時發覺，就該部分判決方無罪確定。

至於吳男涉槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，經嘉義地院2019年判處5年6月徒刑，併科罰金5萬元，上訴後台南高院今年決處5年8月徒刑，併科罰金5萬元。

台南地院審酌，方男明知非手槍、子彈的所有人，卻意圖使實際槍彈所有人吳男規避刑事責任，於檢警調查時自稱其為該等槍彈所有人，足以影響犯罪偵查的正確性，並妨害司法的公正性，認方男犯頂替罪，處3月徒刑，可易科罰金。

台南地院審酌，方男意圖使實際槍彈所有人吳男規避刑事責任，於檢警調查時自稱其為該等槍彈所有人，足以影響犯罪偵查的正確性，認他犯頂替罪，處3月徒刑。圖／本報資料照
台南地院審酌，方男意圖使實際槍彈所有人吳男規避刑事責任，於檢警調查時自稱其為該等槍彈所有人，足以影響犯罪偵查的正確性，認他犯頂替罪，處3月徒刑。圖／本報資料照

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