執行「淨樓專案」台南市警三分局緝獲通緝犯

台南市安南區設籍已達19萬多人，人口快速增長，僅次於永康區的23萬人，台南市警三分局11月規劃「淨樓專案」，針對轄內社區大樓、出租公寓及出租套房持續加強訪查，查獲2名通緝犯，落實預防犯罪、淨化治安。

警方說，淨樓專案建立警方與管委會、房東聯繫管道，並了解租屋房客及住戶有無治安顧慮情事，及查察社區周遭可疑車輛。

市警三分局出動25名警力執行「淨樓專案」，針對規劃處所進行清查及治安聯繫，並宣導住戶反毒、防詐等犯罪預防措施，並於安和路1段查獲毀棄損壞通緝犯吳姓男子（43歲），吳於今年11月3日遭台南地檢署通緝，安中路2段查獲肇事逃逸通緝犯洪姓男子（52歲），洪於去年12月30日被南檢通緝。