毒犯搭高鐵、小黃掩人耳目 苗警照逮人查獲槍毒
南部販毒集團成員27歲邱姓男子日前搭高鐵到苗栗探路，準備轉搭計程車掩人耳目，苗栗縣警局刑警大隊掌握情資，埋伏在高鐵站逮人，起獲1把改造手槍、5顆子彈，及1包K他命，手槍的子彈並已上膛，還好警方迅速壓制彭男，沒有釀成意外。
苗栗縣警局刑大掌握情資，邱男日前搭高鐵從高雄市要至苗栗，再轉搭計程車以掩人耳目，報請苗栗地檢署檢察官一修指揮，會同鐵路警察局台中分局共同偵辦，辦案人員在高鐵苗栗站監控，發現邱男出站後立即進入廁所形跡可疑，隨即上前表明身分執行盤查，查獲邱男持有已上膛改造手槍、子彈，及K他命等證物，全案擴大偵辦中。
警察局表示，掃蕩非法槍彈是維護治安重點工作，將全力查緝，並與地檢署及友軍單位密切聯繫，以行動淨化治安，提醒不法分子勿心存僥倖，同時呼籲鄉親，年節將近，要提高警覺，注意防詐騙及人潮聚集處所防竊，如果發現任何槍械、毒品或其他犯罪之事證，請勇於向警方舉發，共同維護治安。
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