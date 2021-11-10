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老毒蟲籌買毒金反成藥頭北海岸販毒 警逮4人藥頭收押

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

61歲王姓男子長期施用一、二級毒品，為買毒花費龐大，為籌措購毒資金，下海當藥頭在北海岸地區向不特定毒品人口涉嫌販賣安非他命牟利。金山警分局歷經數月追查，8日搜索相關處所，逮捕王男等4人依毒品罪嫌送辦，王男昨天被收押。

金山警分局調查，王姓男子長期施用一、二級毒品，為籌措購毒資金，在北海岸地區向不特定毒品人口販賣安非他命牟利，金山警分局獲報後歷經數個月的埋伏跟監取得相關證據後，8日搜索，逮捕販毒王男及向他購買毒品的陳姓、邱姓及郭姓毒蟲，並搜出安非他命吸食器、殘渣袋等證物。

警方說，王男原本只是吸毒，但後來毒癮越來越大，無法負擔購毒龐大費用，進而自己當起藥頭，除了自己吸食外，也向下游藥腳兜售毒品，買毒的多為年輕男子，也深陷無法自拔。警方獲報後追查多月，查出交易處所後報請檢察官指揮偵辦。

金山警分局偵訊後將王男等4人移送基隆地檢署偵辦，檢方複訊後認定主嫌王男涉犯重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，法官昨天裁定收押禁見。

金山警分局長林詮峰說，警方依情資向上溯源擴大偵辦，追查出上游販毒集團，呼籲北海岸的鄉親如果親友中有不幸沉迷毒癮者，希望能本著救其脫出毒品泥沼的精神，向警方提供相關線索，以利警方擴大偵辦。

老毒蟲毒癮大下海淪藥頭北海岸販毒，警逮4人藥頭收押。記者游明煌／翻攝
老毒蟲毒癮大下海淪藥頭北海岸販毒，警逮4人藥頭收押。記者游明煌／翻攝

毒品 販毒

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