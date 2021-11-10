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影／連鎖餐廳被毒販盜名開群 套餐、飲品名成「暗語」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

知名連鎖餐廳「饗食天堂」、「瓦城」以自助餐、泰國菜廣為消費者熟悉，不過台中市刑大接獲檢舉，陳姓男子為首的販毒集團，利用連鎖餐廳的名稱，在通訊軟體微信開群組，並以「單人套餐」、「雙人套餐」、「飲品」為K他命、毒咖啡的暗語，在網路兜售，檢警蒐證後，在今年4月間收網，帶回陳等涉案4人，並查獲毒品、現金等贓證物，台中地檢署偵結，依組織犯罪、毒品罪嫌起訴。

台中市陳姓男子為首的販毒集團，利用假借連鎖餐廳的名號，開設手機群組販毒。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子為首的販毒集團，利用假借連鎖餐廳的名號，開設手機群組販毒。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大第四隊在去年底接獲檢舉，陳姓男子（22歲）為首的4人販毒集團，涉嫌利用知名連鎖餐廳當掩護，在手機通訊軟體微信，以連鎖餐廳為名開設群組，並在群組內互稱「老闆」，還以「好吃好喝」、「雙人套餐」、「各式飲料」為販毒暗語，向網友兜售販毒。

辦案人員發現，陳等人在網路兜售的雙人套餐，即要價5100元，四人套餐要價萬元，顯然高於原本連鎖餐廳的飲食售價，經查，所謂的一份「套餐」就是1公克的K他命加一份毒咖啡，K他命要價約2000元，毒咖啡的是600元，數量多的話，有減價的折扣優惠。

全案經報請台中地檢署檢察官指揮後，在今年4月15日收網，在陳姓男子等人進行毒品交易時當場查獲，並陸續追捕在外共犯到案，總共在作案車輛，並在涉案人住處搜索，查扣外觀以「麻將」為主題包裝的毒品咖啡包26包（重189.14公克）、K他命8包（重17.04公克）、不法所得3萬餘元及工作手機4具等贓證物。

台中地檢署偵結，依毒品、組織犯罪等罪嫌，起訴陳姓男子等4人，並向法院建請，斟酌使令入勞動場所強制工作。

台中市刑大表示，新興毒品多以飲料及休閒零食的方式包裝，且藥頭或同儕間也常以「只是會high」、「警察驗尿驗不出來」等話術勸進年輕人嘗試，警方除呼籲年輕人珍惜美好時光，勿因小失大，自毀前程外，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。

台中市刑大第四隊在今年4月間，破獲以陳姓男子為首的販毒集團，帶回涉案4人，並查扣K他命、毒咖啡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大第四隊在今年4月間，破獲以陳姓男子為首的販毒集團，帶回涉案4人，並查扣K他命、毒咖啡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大第四隊在今年4月間，破獲以陳姓男子為首的販毒集團，帶回涉案4人，並查扣K他命、毒咖啡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大第四隊在今年4月間，破獲以陳姓男子為首的販毒集團，帶回涉案4人，並查扣K他命、毒咖啡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大第四隊在今年4月間，破獲以陳姓男子為首的販毒集團，帶回涉案4人，並查扣K他命、毒咖啡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大第四隊在今年4月間，破獲以陳姓男子為首的販毒集團，帶回涉案4人，並查扣K他命、毒咖啡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大第四隊在今年4月間，破獲以陳姓男子為首的販毒集團，帶回涉案4人，並查扣K他命、毒咖啡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大第四隊在今年4月間，破獲以陳姓男子為首的販毒集團，帶回涉案4人，並查扣K他命、毒咖啡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

毒品 販毒

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