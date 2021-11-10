影／碰撞口角婦嗆報警 火爆男持刀刺她3刀

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

碰撞逞凶！昨晚9時許，新北市新莊區一名50歲林姓婦人，遭人持刀猛刺臀部3刀濺血倒地，警方獲報到場，林婦一度懷疑是媳婦友人所為，經警調閱監視器畫面，循線抓到逞兇駱姓犯嫌，他辯稱是與林婦發生碰撞，不爽她嗆要報警，才會持彈簧刀猛刺林婦臀部3刀，警詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，50歲林姓婦人，昨天晚上獨自到新北市新莊區民安路181巷口一家髮廊洗頭，約莫晚上9時許她步出店外準備回家。孰料，與21歲駱姓男子發生碰撞，兩人因此爆發口角，過程中，林婦嗆聲報警，此舉，讓駱男極為不爽，掏出一把彈簧刀朝林婦右臀猛刺3刀，並持辣椒水往林婦臉上噴去。

駱男見林婦血濺四溢哀叫倒地，才快跑逃離現場。警方獲報派員趕抵現場，協助林婦送醫急救所幸縫合後沒有生命危險。警詢時，林婦一度指稱行兇男子疑似為媳婦的男姓友人，因為近來媳婦與兒子商議離婚，卻因贍養費談不攏而爭執多次，林婦為此介入調解不成，還曾被媳婦的這名男性友人毆打，對其提告傷害。

但警方調閱沿路監視器畫面，於昨天深夜11時30分許，循線逮捕行兇駱姓男子，偵詢時，駱男坦承犯行，但辯稱是兩人於民安路碰撞後，他不滿林婦嗆聲說要報警，才會一時爆氣掏出彈簧刀朝林婦臀部刺去，警詢後依傷害罪嫌送辦。

駱男不滿林婦嗆聲報警，一時爆氣才會持刀刺人。記者曾伯愷／翻攝
駱男不滿林婦嗆聲報警，一時爆氣才會持刀刺人。記者曾伯愷／翻攝
駱男犯案所用凶器。記者曾伯愷／翻攝
駱男犯案所用凶器。記者曾伯愷／翻攝
駱男逞兇後逃離現場。記者曾伯愷／翻攝
駱男逞兇後逃離現場。記者曾伯愷／翻攝
駱男坦承犯行，警依傷害罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
駱男坦承犯行，警依傷害罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

媳婦 監視器

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