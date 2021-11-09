調查局銷燬882公斤毒品 首度加入複驗程序

法務部調查局今天舉辦110年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，局長呂文忠表示，採嚴謹、最高標準進行銷燬工作，本次還特別增加複驗程序，以確保毒品的同一性。

銷燬儀式於台北市木柵垃圾焚化廠公開舉行，呂文忠表示，今天共銷燬2004筆毒品，重量達882公斤331.83公克。

呂文忠說，近年來查獲大麻案件非常多，造成毒品保管庫空間有所不足，為加速清理扣案毒品，首度在同一年舉辦2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式。

調查局新聞稿指出，為縮短毒品證物保管時間，並解決毒品保管空間問題，今年下半年增辦獲案毒品公開銷燬作業，將今年1月至6月底經法院判決確定，獲核發處分命令應銷燬各類毒品計2004件辦理銷燬。

新聞稿提到，為維護毒品運送安全，協請新北市政府警察局開道、台北市政府警察局與國道公路警察局交通管制，及由調查局北部地區機動工作站及警衛組同仁全程執行安全戒護，並調派台北市及新北市調查處同仁，協助毒品的裝卸運送。

調查局表示，本次銷燬毒品中，包含海巡署屏東查緝隊民國107年11月在屏東縣車城鄉破獲漁船運輸毒品案所緝獲1240塊、重量逾480公斤海洛因磚，市值約新台幣60億元。

調查局指出，為使銷燬作業嚴謹、順利執行，10月28日在台灣高等檢察署檢察官劉異海監督下，協同消費者文教基金會發行人胡峰賓、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳執行清點，並由鑑識人員以拉曼光譜儀協助複驗，毒品證物經確認無誤後予以封緘，並逐箱簽證，於今天將毒品投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。