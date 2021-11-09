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「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

持刀殺妻卻刺死和事佬 男犯後毫無悔意檢起訴求重刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

57歲吳姓男子因家暴被禁止接近45歲鄭姓妻子，卻持刀到鄭女上班燒烤店將她刺成重傷，在場曾姓男子上前阻止，也被刺中左腹、臟器外露，傷重不治，犯後吳男逃亡4小時被警方追回逮捕，新北地檢署今依殺人罪、殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，鄭女在新莊一間燒烤店上班，吳男曾傷害過鄭女，她因此在去年聲請保護令，兩人尚未離婚，但家暴令禁止吳男對鄭女騷擾、聯絡等，鄭女也與吳男分居，但吳男時常打聽鄭女住所。

今年7月29日，燒烤店老闆52歲的曾姓胞弟與鄭女在燒烤店內工作。吳男因與鄭女的感情、金錢問題心生不滿，騎著機車四處找尋鄭女，在燒烤店發現她後，將機車停好，走入店內大喊她的名字並以罐頭丟她。

曾男見狀上前阻擋，吳男卻持彈簧刀刺曾男左腹部一刀，接著又轉向鄭女猛刺其腹部、左臀、大腿等處6次，曾男倒地不起，經送醫急救仍宣告不治，鄭女則撿回一命。

吳男行兇後，見鄭女還能逃跑，竟又走回機車，自機車置物櫃取出鋸子後再走到燒烤店朝鄭女走去，後來是發現路人變多才走出燒烤店，騎上機車逃逸，逃亡途中還換開轎車，最後在泰山地區被警方逮捕。

檢方偵訊時，吳男矢口否認有殺人犯意，供稱「我只是刺曾男一次，我只是防衛而已」，但檢警相驗發現，曾男左腹部被刺的地方出血多達2千多毫克，且傷口深度接近刀刃長度8公分，足見當時吳男十分用力刺向曾男，有殺人之意；而鄭女身上傷口均分布在人體重要位置，亦可判斷吳男對鄭女攻擊時有殺人之意。

檢方認為，吳男在法院核發保護令後，卻又再次對鄭女犯行，可以發現吳男毫無悔意，且視保護令為無物，另吳男到案後還狡飾言詞、犯後態度不佳，造成曾男親友與鄭女身心受創，依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴，請求法官從重量刑。

吳男違反保護令持刀砍殺妻子，還無端砍死勸架的曾姓男子，現場血跡斑斑。記者柯毓庭／攝影
吳男違反保護令持刀砍殺妻子，還無端砍死勸架的曾姓男子，現場血跡斑斑。記者柯毓庭／攝影

殺人 家暴 新北

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