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情侶摩鐵疑吸毒過量暴斃 高雄檢警暗夜屋頂上抓人緝毒
高雄1對小情侶在汽車旅館疑吸食過量毒品暴斃，檢警溯源追查毒販，今天凌晨在高雄市左營區緝毒，涉案人四處逃竄，其中2名男子逃往樓頂加蓋鐵皮屋頂上，警方追捕不捨，仍被員警在屋頂圍捕到案，經居民錄下追捕畫面，貼上臉書社群網站，網友不禁留言，「半夜起床還可以看八點檔」。
據了解，高雄市刑警大隊追查毒販，查出毒販的據點在高雄市左營區重清路，由高雄地檢署檢察官指揮，今天凌晨2點多，動員查捕涉案人；涉案人發現警方攻堅，四處逃竄，其中2人逃上隔壁樓房的鐵皮屋頂，仍被員警追上逮捕。據悉，警方共逮捕5名涉案人，搜出上千包毒品咖啡包等毒品。
警方查捕時，涉案人四處逃竄，2名男子逃上隔爬得隔壁鐵皮屋頂，附近住戶被大吼聲驚醒，自窗戶發現有多名警察圍堵，不久被警方壓制。住戶將錄下的影像貼上臉書爆料公社，稱「很早以前就覺得那戶時常很多開好車的年輕人在哪聚眾」。
據悉，洪姓男子（20歲）與女友黃姓女子（18歲）11月6日投宿高雄市鼓山區某汽車旅館，後來疑因吸食過量毒品，雙雙赤裸陳屍浴缸，警方追查，案發前，曾有2人去汽車旅館拜訪後離去，警方追查疑販毒給這對小情侶，才追查幕後販毒集團。警方對此事低調，表示全案由檢方指揮偵辦全案中。
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