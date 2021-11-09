下線賣毒果汁被警察「釣魚」逮補 台南男子被判4年6月

張姓男子去年11月27日晚間6時以25萬代價，在台南市住處販賣含有第3級毒品果汁包483包及第4級毒品果汁包1482包給下線，隔日在台北市客運站前與喬裝客人的員警交易毒品，當場被查獲，警方溯源找上他，張坦承犯行，台南地院認他犯販賣第3級毒品而混合2種以上毒品、又意圖販賣而持有第3級毒品，應執行4年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，台北市刑大去年11月28日晚間6時多在台北市市民大道1段的國光客運站，當場逮捕兩名下線查扣含有第3級毒品甲苯基乙基胺戊酮、硝甲西泮成分的毒品果汁包483包、含有第3級毒品亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮、第4級毒品硝西泮成分的毒品果汁包1482包，共計1965包。

台北地檢署將兩名下線提起公訴。

此外，張男今年2、3月間，以7萬5千元代價向不明男子，購得含有第3級毒品甲基甲基卡西酮的毒果汁包457包，經台北市刑大溯源，4月18日10時39分持搜索票，前往台南市住處搜索，扣得毒果汁包共457包。

台南地院合議庭審酌，張姓男子僅因貪圖利益，即販賣含第3級毒品之毒果汁包以及混合第3級毒品與第4級毒品的毒果汁包供他人施用，又意圖販賣而持有含第3級毒品毒果汁包，戕害他人身體健康，且危害社會治安，販賣數量不少。