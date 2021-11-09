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桃園防疫旅館飄異味 警突襲逮2男「接機」偷攜毒

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一家防疫旅館近日有房間時常飄出異味，疑似有人吸毒，警方昨晚獲報後上門突襲檢查，分別於2名男子房內找到K他命、安非他命，疑似是透過朋友接機時偷偷攜入，全案依毒品罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，景福派出所昨天晚上9時30分許獲報，稱轄區三民路上某防疫旅館內，近日有客房常常傳出濃厚異味，疑似有人吸食毒品。

員警穿戴防疫裝備，前往現場瞭解，在旅館人員陪同下員循氣味找到4樓一間客房，並敲門請邱姓男子（27歲）配合盤查，結果在浴室洗手台上發現K他命1小包，男子當場認栽。

邱男表示，日前跟朋友由國外返台，一同入住防疫旅館才幾天。據了解，2人是趁友人接機時取得毒品，再攜入防疫旅館吸食。

員警懷疑另一人可能也持有毒品，隨即前往同行黃姓男子（28歲）位於10樓的客房查訪，雖然他一開始還說「沒有違禁品」，但員警隨即就在矮櫃上發現安非他命，讓他啞口無言，全案依毒品危害防制條例罪嫌將2名男子移送地檢署偵辦。

員警進入防疫旅館查緝毒品，不敢大意，穿上全套防護衣才入房查看。記者楊湛華／翻攝
員警進入防疫旅館查緝毒品，不敢大意，穿上全套防護衣才入房查看。記者楊湛華／翻攝
員警在防疫旅館矮櫃上找到毒品安非他命殘渣袋。記者楊湛華／翻攝
員警在防疫旅館矮櫃上找到毒品安非他命殘渣袋。記者楊湛華／翻攝
員警在防疫旅館客房浴室的洗手台上找到毒品K他命一包。記者楊湛華／翻攝
員警在防疫旅館客房浴室的洗手台上找到毒品K他命一包。記者楊湛華／翻攝

毒品 防疫旅館 桃園

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