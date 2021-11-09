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影／男子假意挑選金項鍊行搶 南警迅速逮人法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

楊姓男子因失業缺錢花用，本月7日到台南市中西區一家銀樓假意向店員挑選金飾，涉嫌拿起1條市價約12萬9千元金項鍊戴在脖子後，馬上轉身逃出店外，並騎乘機車逃逸，警方以車追人，昨天將他拘提到案，警詢後依搶奪等罪嫌移送南檢法辦， 檢察官並向法官聲請羈押中。

「有人搶金項鍊」台南市警二分局7日下午5點多接獲民眾報案，有名男子至中西區轄內銀樓假意向店員挑選金飾，後來拿起1條市價約12萬9千金項鍊戴在脖子上，馬上轉身逃出店外，並騎乘機車逃逸，店員反應過來追出門外，男子已經不見了蹤影。

警方專案小組漏夜調查，調閱行車路線，迅速鎖定楊姓男子（33歲）涉案，昨天中午12點在台南市安南區拘提郭嫌到案，並起獲第二級毒品安非他命2包(3.87公克)及扣押轉售金飾所得贓款5萬8千元，

據了解郭因收入不穩定、入不敷出，而萌生歹念，到銀樓假意挑選項鍊時，趁機轉身落跑，郭被警方查獲毒品及贓款時，仍在現場欲掙脫警方逮捕，過程中造成幹員受傷，且對犯行堅不吐實、否認到底，解送檢察署前索性拒絕走路，由幹員強行架離押解。

警詢後依搶奪罪及違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南檢察署偵辦，經檢察官偵訊後，認郭嫌犯罪嫌疑重大、有反覆實行犯罪之虞，向法官聲請羈押。下午法院將開羈押庭。

楊姓男子涉嫌搶奪案被警方拘提到案。記者黃宣翰／翻攝
楊姓男子涉嫌搶奪案被警方拘提到案。記者黃宣翰／翻攝

台南 銀樓 毒品

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