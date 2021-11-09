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影／「按怎啦！」逆子疑吸毒恍神 想打媽媽還襲警

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區日前有1名婦人報警聲稱兒子情緒失控、企圖對她動粗，員警獲報趕抵，發現她兒子臥室有毒品咖啡包。精神恍惚的26歲郭姓男子面對詢問，不但跳針式嗆聲「安娜啦！」還動手推擠員警，最後被壓制上銬帶回，依襲警與毒品案件偵辦。

警方是在上個月30日下午3時許，獲報淡水區新市一路某住戶發生家庭糾紛，員警到場時，報案人郭姓婦人聲稱兒子企圖動手打她，眼神飄移、精神渙散的郭男一看見警察就轉身走回房間。

員警經屋主同意進入了解狀況，看見屋內凌亂不堪，家具、電器與家飾擺設被搗毀散落滿地，接著發現郭男臥室床頭有一些咖啡包及疑似開過的殘渣袋，進一步詢問咖啡包來源，郭男卻語無倫次答非所問，後來甚至惱羞成怒不斷嗆聲質問「安娜啦！」並動手推擠員警。

警方立即噴辣椒水壓制逮捕，支援警力到場初步檢測，咖啡包含有二級毒品成分，隨即將郭男與證物帶回調查，警詢後依違反毒品危害防制條例及妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。

郭男疑似吸毒，情緒失控搗毀家中陳設，還被指控企圖對媽媽動粗，最後被上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
郭男疑似吸毒，情緒失控搗毀家中陳設，還被指控企圖對媽媽動粗，最後被上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
郭男的臥室床頭被發現毒品咖啡包。記者林昭彰／翻攝
郭男的臥室床頭被發現毒品咖啡包。記者林昭彰／翻攝
郭男（中）最後被依違反毒品危害防制條例及妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
郭男（中）最後被依違反毒品危害防制條例及妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

毒品 咖啡

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