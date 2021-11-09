影／「按怎啦！」逆子疑吸毒恍神 想打媽媽還襲警

新北市淡水區日前有1名婦人報警聲稱兒子情緒失控、企圖對她動粗，員警獲報趕抵，發現她兒子臥室有毒品咖啡包。精神恍惚的26歲郭姓男子面對詢問，不但跳針式嗆聲「安娜啦！」還動手推擠員警，最後被壓制上銬帶回，依襲警與毒品案件偵辦。

警方是在上個月30日下午3時許，獲報淡水區新市一路某住戶發生家庭糾紛，員警到場時，報案人郭姓婦人聲稱兒子企圖動手打她，眼神飄移、精神渙散的郭男一看見警察就轉身走回房間。

員警經屋主同意進入了解狀況，看見屋內凌亂不堪，家具、電器與家飾擺設被搗毀散落滿地，接著發現郭男臥室床頭有一些咖啡包及疑似開過的殘渣袋，進一步詢問咖啡包來源，郭男卻語無倫次答非所問，後來甚至惱羞成怒不斷嗆聲質問「安娜啦！」並動手推擠員警。