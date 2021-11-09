口氣差懷恨在心！越籍男持刀殺前雇主遭判15年徒刑

黎姓越南籍男子年前以觀光目的入境，曾在一間工廠擔任鐵工，因不滿雇主對他口氣不佳懷恨在心，卻在今年1月，見對方到妹妹開設的餐廳用餐，黎男一氣之下，到廚房持菜刀將人刺死，隨後躲進廁所，遭警方逮捕。經屏東地方法院審理，將黎男依殺人罪，判處15年徒刑，執行完畢或赦免則驅逐出境。

起訴書指出，前年5月11日黎男以觀光目的入境，來台寄宿在妹妹內埔經營的越南食堂，曾私下受雇李姓男子開設的工廠並擔任鐵工，因工作期間，不滿李男對他說話語氣不佳便懷恨在心。

今年1月4日晚上8時許，黎男見到李男前往妹妹經營的越南食堂用餐，喝下幾杯酒之後，竟前往廚房持菜刀，朝對方身上揮砍，導致李男左下肺葉撕裂傷、脾臟撕裂傷、橫膈膜撕裂傷，經送醫救治後，終因左側氣胸及腹腔內出血身亡。