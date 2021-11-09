疑千萬債務糾紛惹禍 男泰山社區開槍後投案被羈押禁見

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

26歲蔡男前天晚間9時許持改造手槍朝新北市泰山區一處社區大樓門口連開至少5槍，犯後帶槍投案，原稱「心情不好」才開槍，後改口稱是債務糾紛，新北地檢署複訊後聲請羈押，院方稍早裁定收押。

蔡男有毒品前科，非林口地區住民。開槍後攜槍到轄區泰山分駐所投案，原先稱因「心情不好」才開槍，經警方突破心防，改口稱是因債務糾紛才開槍，對於槍枝來源推給死去友人借放。

檢警初步調查，案件疑為投資蓋屋的千萬元債務糾紛有關。據了解，該社區大樓的建設公司董事長，前天傍晚在臉書貼文，指名道姓狠嗆某愛心發展協會理事長，稱他欠債1千萬元拖了3年沒還，揚言「我會找你輸贏」、還要在臉書和媒體爆料抖出驚人內幕。

嗆聲貼文發出約一個小時左右，社區大樓馬上就被連開至少5槍，警告意味濃厚。檢方複訊後，認為蔡男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；院方審理後，裁定收押禁見。

新北地檢署複訊後，認為蔡男涉案重大，且有串供滅證之虞，聲請羈押禁見；地院稍早裁定收押。記者曾伯愷／攝影
新北地檢署複訊後，認為蔡男涉案重大，且有串供滅證之虞，聲請羈押禁見；地院稍早裁定收押。記者曾伯愷／攝影

債務

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