疑千萬債務糾紛惹禍 男泰山社區開槍後投案被羈押禁見

26歲蔡男前天晚間9時許持改造手槍朝新北市泰山區一處社區大樓門口連開至少5槍，犯後帶槍投案，原稱「心情不好」才開槍，後改口稱是債務糾紛，新北地檢署複訊後聲請羈押，院方稍早裁定收押。

蔡男有毒品前科，非林口地區住民。開槍後攜槍到轄區泰山分駐所投案，原先稱因「心情不好」才開槍，經警方突破心防，改口稱是因債務糾紛才開槍，對於槍枝來源推給死去友人借放。

檢警初步調查，案件疑為投資蓋屋的千萬元債務糾紛有關。據了解，該社區大樓的建設公司董事長，前天傍晚在臉書貼文，指名道姓狠嗆某愛心發展協會理事長，稱他欠債1千萬元拖了3年沒還，揚言「我會找你輸贏」、還要在臉書和媒體爆料抖出驚人內幕。