新北泰山社區槍擊案 男子遭檢方聲押

中央社 / 新北8日電

26歲蔡姓男子日前疑因與人有財務糾紛，朝泰山某社區開5槍逃逸後投案。新北檢方複訊後，認被告涉違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌重大，今晚向法院聲請羈押禁見。

新北地方檢察署晚間透過新聞稿指出，檢方偵辦泰山區某社區槍擊案，蔡姓被告經檢察官訊問完畢後，認為被告涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，又所犯為最輕本刑5年以上的重罪，且有逃亡之虞，而向法院聲請羈押禁見。

這起槍擊案發生在7日傍晚6時許，泰山某社區大門旁的玻璃遭子彈擊破，所幸無人傷亡，警方獲報後派員迅速趕到現場，圍起封鎖線保全現場跡證，同時也調閱相關監視器畫面，積極偵辦。

開槍的26歲蔡姓男子自知法網難逃，當天大約傍晚6時30分就攜槍前往警局投案，經偵訊，蔡男疑因與社區中某住戶有財務糾紛，以致到現場開槍示威。

新北 槍擊 殺人

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