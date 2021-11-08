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飲料店店名當幌子提供毒品外送 新北警識破逮8嫌

中央社 / 新北8日電

販毒集團以知名飲料店店名為招牌，還提供毒品快速外送到府服務，新北警方在掌握事證後到新店逮人，共查獲8人，查扣K他命219公克等毒品，訊後移送法辦。

海山警分局今天表示，以陳姓男子為主的販毒集團以某飲料店為幌子在社群網站販毒，由「經理」負責指揮櫃台人員操作社群軟體答覆需求，逐一回覆問題，再由外送員送往指定地方交易。

由於飲料店在社群網站中經營方式早就引起警方注意，警方經長期蒐證並掌握集團操作方式後，日前報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，持搜索票至新店區將陳嫌等8人逮捕到案。

警方表示，現場查扣毒品K他命219公克、毒品咖啡包232公克、手機18支、存摺2本、不法所得新台幣44萬元等證物，訊後，警方依毒品罪嫌將8人移送法辦。

毒品 販毒

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