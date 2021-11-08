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保警臨檢男女動手搜出60克K毒 法官認違法逮捕當庭釋放

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北信義區商圈夜店復業，保安警察大隊11月4日上午4時許實施酒駕臨檢勤務，動手拍打、伸手入褲袋，發現Uber乘客許姓男子身藏摺疊刀，並查獲愷他命60公克，連同他的女性友人身上共查獲60萬元現金，移送法辦。全案2人聲請提審，台北地方法院法官認為警察「違法搜索」當庭釋放。

新冠肺炎疫情趨緩，信義區夜店11月5日復業，警方在6日上午4時許在市民大段5段執行酒駕路檢勤務，當時Uber司機通過盤查，車上許姓乘客下車，警方卻違法搜索，不僅拍打並將手伸入許男褲袋，發現他身上有一把摺疊刀，並在許男背包發現2包共約60公克K他命，現金9萬多元，同時在女乘客背包查獲50萬元現金，依持有毒品現行犯、共犯逮捕2人，帶回保安總隊。

保大警方指出，盤查過程中，警方先查獲許男腰際藏有危害執行人員之刀械，經命令強制取出，依法本得依照警察職權行使法、社會秩序維護法、刑事訴訟法等相關法令檢查隨身物品，然過程中許男舉止尤為異常、反應激烈，因此再搜查隨身包包，起獲兩大包第三級毒品愷他命及鉅額現金。

許嫌在訊問過程中，依法聲請提審，要「見法官」。北院法官依照密錄器畫面認為，逮捕不合法，裁定當庭釋放。警方對此回應，檢警後續仍可偵辦釐清案情，對於法院裁定結果自應尊重。

保大警方查獲許男身上帶有刀械級毒品。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方查獲許男身上帶有刀械級毒品。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方查獲許男身上帶有刀械級毒品，與女姓友人身上共計查獲約60萬元現金。記者蕭雅娟／翻攝
保大警方查獲許男身上帶有刀械級毒品，與女姓友人身上共計查獲約60萬元現金。記者蕭雅娟／翻攝

警察 毒品 酒駕

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